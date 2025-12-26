Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/tsrpt-865933870.html
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах - 26.12.2025, ПРАЙМ
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T09:49+0300
2025-12-26T09:49+0300
бизнес
россия
финансы
маркетплейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить карточку без регистрации в системе маркировки и указания цифрового кода товара, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин. "Сейчас прорабатывается ряд подзаконных актов, согласно которым площадки не смогут размещать карточку без регистрации продавца в системе маркировки и указания цифрового кода товара", - сказал Дубин. По его словам, в карточке должна будет указываться отметка о легальности - то есть о том, что продавец проверен, информация о товаре есть в системе маркировки, а пользователи могут ее проверить в приложении "Честный знак". Он объяснил, что принятый закон "О платформенной экономике" содержит требования по маркированным товарам. Однако требования к онлайн-продавцам сформулированы более мягко, как и обязанности сторон по предоставлению и проверке информации о маркировке. "Мы выступаем за то, чтобы требования были одинаковыми для всех. Селлеры, которые представлены на платформах, должны зарегистрироваться в системе, а маркетплейсам необходимо иметь возможность проверить данные через "Честный знак". Карточки товаров, подлежащих маркировке, должны быть проверены и верифицированы", - добавил Дубин.
https://1prime.ru/20251212/skidki-865490343.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_125:0:5117:3744_1920x0_80_0_0_dfe81e7e4f06c4d7c518fa5dd7ae45be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, маркетплейсы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, маркетплейсы
09:49 26.12.2025
 
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах не смогут размещать карточку без регистрации в системе

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Покупки в интернете. Архивное фото
© fotolia.com / momius
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить карточку без регистрации в системе маркировки и указания цифрового кода товара, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.
"Сейчас прорабатывается ряд подзаконных актов, согласно которым площадки не смогут размещать карточку без регистрации продавца в системе маркировки и указания цифрового кода товара", - сказал Дубин.
По его словам, в карточке должна будет указываться отметка о легальности - то есть о том, что продавец проверен, информация о товаре есть в системе маркировки, а пользователи могут ее проверить в приложении "Честный знак".
Он объяснил, что принятый закон "О платформенной экономике" содержит требования по маркированным товарам. Однако требования к онлайн-продавцам сформулированы более мягко, как и обязанности сторон по предоставлению и проверке информации о маркировке.
"Мы выступаем за то, чтобы требования были одинаковыми для всех. Селлеры, которые представлены на платформах, должны зарегистрироваться в системе, а маркетплейсам необходимо иметь возможность проверить данные через "Честный знак". Карточки товаров, подлежащих маркировке, должны быть проверены и верифицированы", - добавил Дубин.
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
В Госдуме оценили идею запретить маркетплейсам бонусные программы и скидки
12 декабря, 19:02
 
БизнесРОССИЯФинансымаркетплейсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала