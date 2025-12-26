https://1prime.ru/20251226/tsrpt-865933870.html
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах - 26.12.2025, ПРАЙМ
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T09:49+0300
2025-12-26T09:49+0300
2025-12-26T09:49+0300
бизнес
россия
финансы
маркетплейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить карточку без регистрации в системе маркировки и указания цифрового кода товара, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин. "Сейчас прорабатывается ряд подзаконных актов, согласно которым площадки не смогут размещать карточку без регистрации продавца в системе маркировки и указания цифрового кода товара", - сказал Дубин. По его словам, в карточке должна будет указываться отметка о легальности - то есть о том, что продавец проверен, информация о товаре есть в системе маркировки, а пользователи могут ее проверить в приложении "Честный знак". Он объяснил, что принятый закон "О платформенной экономике" содержит требования по маркированным товарам. Однако требования к онлайн-продавцам сформулированы более мягко, как и обязанности сторон по предоставлению и проверке информации о маркировке. "Мы выступаем за то, чтобы требования были одинаковыми для всех. Селлеры, которые представлены на платформах, должны зарегистрироваться в системе, а маркетплейсам необходимо иметь возможность проверить данные через "Честный знак". Карточки товаров, подлежащих маркировке, должны быть проверены и верифицированы", - добавил Дубин.
https://1prime.ru/20251212/skidki-865490343.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_125:0:5117:3744_1920x0_80_0_0_dfe81e7e4f06c4d7c518fa5dd7ae45be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, маркетплейсы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, маркетплейсы
В России могут изменить требования к маркировке на маркетплейсах
Продавцы на маркетплейсах не смогут размещать карточку без регистрации в системе
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российские власти готовят ряд подзаконных актов, которые касаются требований к маркировке для продавцов маркетплейсов - например, они не смогут разместить карточку без регистрации в системе маркировки и указания цифрового кода товара, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.
"Сейчас прорабатывается ряд подзаконных актов, согласно которым площадки не смогут размещать карточку без регистрации продавца в системе маркировки и указания цифрового кода товара", - сказал Дубин.
По его словам, в карточке должна будет указываться отметка о легальности - то есть о том, что продавец проверен, информация о товаре есть в системе маркировки, а пользователи могут ее проверить в приложении "Честный знак".
Он объяснил, что принятый закон "О платформенной экономике" содержит требования по маркированным товарам. Однако требования к онлайн-продавцам сформулированы более мягко, как и обязанности сторон по предоставлению и проверке информации о маркировке.
"Мы выступаем за то, чтобы требования были одинаковыми для всех. Селлеры, которые представлены на платформах, должны зарегистрироваться в системе, а маркетплейсам необходимо иметь возможность проверить данные через "Честный знак". Карточки товаров, подлежащих маркировке, должны быть проверены и верифицированы", - добавил Дубин.
В Госдуме оценили идею запретить маркетплейсам бонусные программы и скидки