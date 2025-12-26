Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского - 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского
Решение Владимира Зеленского не делать территориальные уступки ставит под угрозу его собственный так называемый мирный план урегулирования конфликта на Украине, | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T06:41+0300
2025-12-26T06:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не делать территориальные уступки ставит под угрозу его собственный так называемый мирный план урегулирования конфликта на Украине, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. "Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены", — отметил он. Ваннер подчеркнул, что территориальный вопрос занимает центральное место в обсуждениях будущего мирного соглашения по украинскому конфликту, однако значительных успехов пока не видно. В среду появились сообщения от ряда СМИ о том, что Зеленский, общаясь с украинскими журналистами, представил проект мирного урегулирования. В этом проекте предполагается отказ Киева отведения войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится получить контроль над Запорожской АЭС в сотрудничестве с США, но без участия России. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил РИА Новости, что проект Зеленского является попыткой избежать реальности.
"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не делать территориальные уступки ставит под угрозу его собственный так называемый мирный план урегулирования конфликта на Украине, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве.
"Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
На Западе рассказали о судьбе Зеленского после вывода войск из Донбасса
Вчера, 17:20
Ваннер подчеркнул, что территориальный вопрос занимает центральное место в обсуждениях будущего мирного соглашения по украинскому конфликту, однако значительных успехов пока не видно.
В среду появились сообщения от ряда СМИ о том, что Зеленский, общаясь с украинскими журналистами, представил проект мирного урегулирования. В этом проекте предполагается отказ Киева отведения войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится получить контроль над Запорожской АЭС в сотрудничестве с США, но без участия России.
Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил РИА Новости, что проект Зеленского является попыткой избежать реальности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
Вчера, 07:27
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевХарьковская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговDie WeltЗапорожская АЭС
 
 
