"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского

Решение Владимира Зеленского не делать территориальные уступки ставит под угрозу его собственный так называемый мирный план урегулирования конфликта на Украине, | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского не делать территориальные уступки ставит под угрозу его собственный так называемый мирный план урегулирования конфликта на Украине, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. "Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены", — отметил он. Ваннер подчеркнул, что территориальный вопрос занимает центральное место в обсуждениях будущего мирного соглашения по украинскому конфликту, однако значительных успехов пока не видно. В среду появились сообщения от ряда СМИ о том, что Зеленский, общаясь с украинскими журналистами, представил проект мирного урегулирования. В этом проекте предполагается отказ Киева отведения войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, Украина стремится получить контроль над Запорожской АЭС в сотрудничестве с США, но без участия России. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил РИА Новости, что проект Зеленского является попыткой избежать реальности.

