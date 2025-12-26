Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского - 26.12.2025
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского
Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками, как считает профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини, пытаются ввести в... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками, как считает профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини, пытаются ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа. Они используют тему украинских выборов, чтобы заключить перемирие на фронте, о чем Орсини рассказал в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano. "Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его (Покровители. — Прим. Ред.) из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так", — подчеркнул он. Эксперт утверждает, что Киев не стремится к реальному мирному процессу, а напротив, готов затягивать обсуждения создания мирного договора и для этого намерен добиться временного прекращения огня. "Я бы сказал, что это должно быть исключено из повестки обсуждения, но с геополитической точки зрения — это вопрос выживания для Украины", — завершил Орсини. В понедельник Давид Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуга народа" в украинском парламенте, анонсировал создание рабочей группы для рассмотрения возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения. Он пообещал позже сообщить о дате заседания группы. Президентские выборы, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительным данным, единственным легитимным институтом власти на Украине являются парламент и председатель Верховной рады. В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости организации президентских выборов на Украине, Зеленский выразил готовность изменить законодательство для их проведения. Он поручил Верховной раде разработать законопроект, регулирующий проведение выборов в течение 60-90 дней.
"Это просто блеф": в Италии резко осадили Зеленского

Орсини: Киев хочет обмануть Трампа, используя выборы ради перемирия

МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками, как считает профессор социологии из римского университета Luiss Алессандро Орсини, пытаются ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа. Они используют тему украинских выборов, чтобы заключить перемирие на фронте, о чем Орсини рассказал в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano.
"Мое мнение в том, что это просто блеф, чтобы Зеленский и его (Покровители. — Прим. Ред.) из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, согласно которому Киев получает перемирие якобы на выборы, но это не так", — подчеркнул он.
"Много вопросов": в Киеве возмутились из-за нового шага Зеленского
Эксперт утверждает, что Киев не стремится к реальному мирному процессу, а напротив, готов затягивать обсуждения создания мирного договора и для этого намерен добиться временного прекращения огня.
"Я бы сказал, что это должно быть исключено из повестки обсуждения, но с геополитической точки зрения — это вопрос выживания для Украины", — завершил Орсини.
В понедельник Давид Арахамия, возглавляющий фракцию "Слуга народа" в украинском парламенте, анонсировал создание рабочей группы для рассмотрения возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения. Он пообещал позже сообщить о дате заседания группы.
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
Президентские выборы, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительным данным, единственным легитимным институтом власти на Украине являются парламент и председатель Верховной рады.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости организации президентских выборов на Украине, Зеленский выразил готовность изменить законодательство для их проведения. Он поручил Верховной раде разработать законопроект, регулирующий проведение выборов в течение 60-90 дней.
Зеленский повысил налоги для банков
