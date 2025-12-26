https://1prime.ru/20251226/ukraina-865930682.html

В Киеве признали Залужного врагом номер один

В Киеве признали Залужного врагом номер один - 26.12.2025

В Киеве признали Залужного врагом номер один

Владимир Зеленский, готовясь к потенциальным выборам, начал кампанию по подрыву репутации посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 декабря — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, готовясь к потенциальным выборам, начал кампанию по подрыву репутации посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Удар будет очень серьезный, потому что не для этого Зеленский сейчас через Раду меняет правила выборов. Залужный сейчас превратился во врага номер один, вот что страшно", — пояснил он. По мнению эксперта, Зеленский испытывает сомнения в своей возможной победе на предстоящих выборах на Украине и также опасается популярности Залужного среди украинских силовиков. "Британцы ведь не просто так пригрели у себя Залужного. Они понимают, что с Зеленским все решено, а Лондону надо поставить своего человека. Тем более, под боком целый посол имеется", — заключил Соскин. Согласно данным опроса, размещенным на сайте SOCIS, 22,2% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Зеленского, 21,8% не поддержали бы Петра Порошенко*, 16,6% — депутата Юрия Бойко, и 10,6% — бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко. Президентские выборы на Украине, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительным данным, парламент и председатель Верховной рады остаются единственной легитимной властью в Украине. В начале декабря Зеленский, реагируя на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, заявил о готовности изменить законодательство для их проведения. Он поручил Верховной раде разработать законопроект, предусматривающий проведение выборов в течение 60-90 дней. При этом Зеленский регулярно выдвигает новые требования к условиям проведения выборов, как например обеспечение прекращения огня. * внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

