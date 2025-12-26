https://1prime.ru/20251226/ukraina-865957591.html

Рябков прокомментировал заявление Уитакера по Украине

Рябков прокомментировал заявление Уитакера по Украине - 26.12.2025, ПРАЙМ

Рябков прокомментировал заявление Уитакера по Украине

Установление искусственных сроков не поможет достичь договоренности по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T19:29+0300

2025-12-26T19:29+0300

2025-12-26T19:29+0300

россия

украина

сша

сергей рябков

мид рф

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_22dcdabd82feee31ad29bcd7304b36d0.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Установление искусственных сроков не поможет достичь договоренности по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. "Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны - девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

https://1prime.ru/20251226/evropa-865931021.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, сергей рябков, мид рф, нато, в мире