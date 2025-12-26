https://1prime.ru/20251226/ukraina-865957591.html
Рябков прокомментировал заявление Уитакера по Украине
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Установление искусственных сроков не поможет достичь договоренности по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней. "Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны - девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
