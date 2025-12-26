Рябков прокомментировал украинский план урегулирования

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Распространенный накануне украинский план урегулирования радикально отличается от того, что отрабатывается в контактах с американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут".
19:36 26.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Распространенный накануне украинский план урегулирования радикально отличается от того, что отрабатывается в контактах с американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут".
Рябков прокомментировал заявление Уитакера по Украине
