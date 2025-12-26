https://1prime.ru/20251226/ukraina-865957870.html

Рябков прокомментировал украинский план урегулирования

Рябков прокомментировал украинский план урегулирования

Рябков прокомментировал украинский план урегулирования

Распространенный накануне украинский план урегулирования радикально отличается от того, что отрабатывается в контактах с американской стороной, заявил...

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Распространенный накануне украинский план урегулирования радикально отличается от того, что отрабатывается в контактах с американской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально отличается, если это вообще можно назвать планом, от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут".

рф

