Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США - 26.12.2025
Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США
Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США - 26.12.2025, ПРАЙМ
Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США
Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак назвала полезные ископаемые, данные о которых были... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T22:23+0300
2025-12-26T22:23+0300
мировая экономика
сша
сбу
ес
украина
МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак назвала полезные ископаемые, данные о которых были рассекречены украинскими властями в рамках договора о недрах с США. "Правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индии, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия", - сообщила Оринчак агентству УНИАН. По ее словам, единственными полезными ископаемыми на Украине, данные о запасах которых остаются секретными, являются уран и урановые руды. Но сейчас обсуждается вариант снятия секретности и в отношении урана, добавила глава НАДПУ. "Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы. Более того, это блокировало выполнение меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года и, наконец, мешало реализации нынешнего соглашения с США", - пояснила Оринчак. США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
мировая экономика, сша, сбу, ес, украина
Мировая экономика, США, СБУ, ЕС, УКРАИНА
22:23 26.12.2025
 
Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США

Украина рассекретила данные об ископаемых в рамках соглашения с США по недрам

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак назвала полезные ископаемые, данные о которых были рассекречены украинскими властями в рамках договора о недрах с США.
"Правительство и СБУ рассекретили данные по ключевым группам полезных ископаемых: алмазы; золото; пьезооптическое сырье; литий; ниобий; тантал; титан; цирконий; скандий; платина; иридий; осмий; палладий; рассеянные элементы. И отдельно еще было решение относительно галлия, гания, индии, кадмия, рения, рубидия, селена, талия, теллура, цезия", - сообщила Оринчак агентству УНИАН.
По ее словам, единственными полезными ископаемыми на Украине, данные о запасах которых остаются секретными, являются уран и урановые руды. Но сейчас обсуждается вариант снятия секретности и в отношении урана, добавила глава НАДПУ.
"Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы. Более того, это блокировало выполнение меморандума с ЕС в сфере критического сырья от 2021 года и, наконец, мешало реализации нынешнего соглашения с США", - пояснила Оринчак.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
