Россиян предупредили: рекордных процентов по вкладам больше не будет

ставки по вкладам

банки

финансы

МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Период рекордно высоких ставок по банковским вкладам уходит в прошлое, и граждане начинают поиск новых возможностей для вложений. Какими они будут в 2026 году, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов."В уходящем году ключевая ставка снизилась с 21% до 16%. Все это время снижались и ставки по вкладам – иногда опережая действия регулятора, иногда чуть запаздывая. Но тренд был однозначным: период беспрецедентно высоких ставок подходит к концу, и ЦБ дал недвусмысленный сигнал о готовности к дальнейшему снижению", - сказал он.По мнению аналитика, в 2026 году продолжится дальнейшее снижение ключевой ставки в направлении 12% к концу года, что приведет к снижению доходности банковских вкладов. В этой ситуации инвесторы обращают внимание на другие инструменты, прежде всего, ОФЗ с длинным сроком погашения и корпоративные бумаги надежных эмитентов."Кроме того, оправданной стратегией представляется умеренное по объему позиционирование в расчете на девальвацию рубля, в основном через квазивалютные облигации", - добавил он.Поскольку высокая доходность без риска уходит в прошлое, многие обратят внимание на рынок акций. Дивидендная доходность по многим бумагам уже вполне привлекательная."А когда ключевая ставка опустится в диапазон 14–12%, в этой точке доходность депозитов будет уступать ожидаемой дивидендной доходности. Тогда частные инвесторы спросят: "Зачем мне депозит под условные 10%, если Сбер платит 12% в виде дивидендов, к тому же, может вырасти само тело акции?", - говорит Иван Ефанов.Он советует обращать внимание на бумаги компаний с невысокой долговой загрузкой и ориентацией на внутренний рынок. Если бизнес смог расти в жестких условиях, то и прогноз его будущего благоприятный.

