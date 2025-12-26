https://1prime.ru/20251226/vpn-865947182.html
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN
Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T15:29+0300
2025-12-26T15:29+0300
2025-12-26T15:29+0300
россия
антон горелкин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/83/838948391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69afa402df0c9ec95a0a3c4ca965f60a.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал он в своем канале на платформе Max.
https://1prime.ru/20250730/velikobritaniya-860136983.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/83/838948391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b61c836aa96a4df548cee2fea81bc6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон горелкин, госдума
РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN
Горелкин: в Госдуме не планируют вводить новые штрафы за использование VPN