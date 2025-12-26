Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN - 26.12.2025
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN - 26.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN
Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T15:29+0300
2025-12-26T15:29+0300
россия
антон горелкин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/83/838948391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69afa402df0c9ec95a0a3c4ca965f60a.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал он в своем канале на платформе Max.
россия, антон горелкин, госдума
РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума
15:29 26.12.2025
 
В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN

Горелкин: в Госдуме не планируют вводить новые штрафы за использование VPN

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал он в своем канале на платформе Max.
РОССИЯАнтон ГорелкинГосдума
 
 
