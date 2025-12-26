https://1prime.ru/20251226/vpn-865947182.html

В Госдуме ответили на вопрос о введении новых штрафов за VPN

россия

антон горелкин

госдума

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Введение новых штрафов в России за использование VPN не планируется и не обсуждается, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. "В России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - написал он в своем канале на платформе Max.

россия, антон горелкин, госдума