ВТБ сделал прогноз по прибыли российских банков в 2026 году

ВТБ сделал прогноз по прибыли российских банков в 2026 году

2025-12-26T16:50+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. ВТБ ожидает прибыль российских банков в 2026 году на уровне 3,4-3,8 триллиона рублей, у себя - двузначный рост прибыли в процентах, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ в следующем году заработает больше, чем в 2025, мы ожидаем, что рост прибыли составит двузначную величину (в процентах). ВТБ является основным бенефициаром снижения процентных ставок, поэтому в 2026 мы ждем значительного расширения маржи и агрессивного роста чистых процентных доходов. Также ВТБ продолжит быстрее рынка наращивать базу комиссионных доходов - за счет лидирующих позиций в рынке внешнеторговых платежей и роста эффективности розничного бизнеса", - сказал он. "Для сектора мы тоже ожидаем рост чистой прибыли, но несколько более скромный, прежде всего вследствие естественного роста активов. Если в этом году мы ожидаем прибыли банковского сектора в размере 3,4-3,6 триллиона рублей – увы, рекорд прошлого года не побит, - то на 2026 год наш прогноз - 3,4-3,8 триллиона рублей", - продолжил Пьянов.

