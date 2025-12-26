https://1prime.ru/20251226/vtb-865931413.html

ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год - 26.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ рассказал про популярные схемы мошенников на Новый год

Мошенники усиливают атаки на людей на фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, среди самых распространенных схем злоумышленников выделяются... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T08:25+0300

2025-12-26T08:25+0300

2025-12-26T08:25+0300

мошенничество

общество

втб

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мошенники усиливают атаки на людей на фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, среди самых распространенных схем злоумышленников выделяются фишинг, фейковые билеты и новогодние розыгрыши, рассказали в пресс-службе ВТБ. "На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности, мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику", - предупреждают в ВТБ. Злоумышленники массово рассылают "трогательные" новогодние истории, письма о "подарках от Деда Мороза" или уведомления о доставке. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов для хищения данных банковских карт и учетных записей, предупреждают в банке. Также мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным "праздничным предложением". "Под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для "получения приза" выманивают реквизиты карт или личные данные. Отдельную опасность представляют файлы с якобы корпоративными фотографиями, особенно с расширением .apk для Android, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение", - отмечает ВТБ. Банк рекомендует не переходить по ссылкам из непроверенных "праздничных" писем, сообщений в мессенджерах или постов в соцсетях, даже от якобы знакомых отправителей, проверять сайты магазинов на подлинность, использовать для онлайн-платежей отдельную банковскую карту с ограниченным лимитом. Также рекомендуется остерегаться "розыгрышей", где для получения приза требуются данные карты, не скачивать подозрительные архивы и файлы и внимательно проверять адрес сайта перед оплатой любых билетов или товаров.

https://1prime.ru/20251225/mvd-865902243.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , втб, финансы