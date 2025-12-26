В "Окко" появился специальный выпуск мультсериала "Простоквашино"

https://1prime.ru/20251226/vypusk-865926301.html

2025-12-26T01:13+0300

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". В новогоднем специальном выпуске под названием "Настоящий Новый год", как передает корреспондент РИА Новости, появляется глава государства: Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади. Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая 19 июня на одной из сессий ПМЭФ, отметила, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения РФ и ее культуры в мире, и такой герой появится. Говоря о планах по созданию нового персонажа, она выразила мнение, что "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в тот же день заявил, что появление образа президента в качестве персонажа мультфильма не требует согласования с Кремлем, он - неотъемлемая часть жизни всей страны.

