Юань на Мосбирже в конце неделе стабилизируется в районе 11 рублей
Юань на Мосбирже в конце неделе стабилизируется в районе 11 рублей - 26.12.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже в конце неделе стабилизируется в районе 11 рублей
Курс китайской валюты по отношению к рублю во второй половине сессии пятницы стабилизируется около ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:43+0300
2025-12-26T17:43+0300
2025-12-26T17:43+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во второй половине сессии пятницы стабилизируется около ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.37 мск снижался на 1 копейку (-0,1%), до 11,03 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,96-11,13 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,66 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,041 против 7,007 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,21 рубля. В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже в пятницу мало меняется после сильного снижения в течение завершающейся рабочей недели. Курс цепляется за психологический уровень поддержки 11 рублей за юань. "Последний в этом году налоговый период заканчивается: в понедельник - пик фискальных платежей экспортеров. Чтобы к этой дате получить рубли, сегодня последний день для продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра). Вероятно, многие компании это уже сделали, в результате связанное с данным фактором дополнительное предложение иностранной валюты иссякает", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Игроки рынка обратили внимание на сообщения о том, что ЦБ РФ в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день против текущих 8,94 миллиарда. Это почти в два раза меньше (-48,3%), что негативно для рубля. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,36% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,47% на предыдущих торгах. ПРОГНОЗЫ Удержание курса выше 11 рублей за юань представляется наиболее вероятным сценарием, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что к завершению пятничной сессии курс доллара будет в диапазоне 77-77,7 рубля, курс евро: 90,8-91,8 рубля, курс юаня: 11-11,07 рубля", - добавляет она. Спрос на валюту может увеличиваться со стороны желающих вывести средства в инвалюту на длинные новогодние праздники, полагает Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Подобным образом часть инвесторов защищается от реализации каких-либо рисков в первые недели нового года. На этом фоне юань уже в понедельник может перейти к устойчивому росту с ближайшей целью в области сопротивления 11,25-11,3 рубля", - добавляет он.
Юань на Мосбирже в конце неделе стабилизируется в районе 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже во второй половине пятницы стабилизируется около 11 рублей
