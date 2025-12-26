https://1prime.ru/20251226/yuan-865934315.html
Юань открыл торги 26 декабря снижением
Юань открыл торги 26 декабря снижением - 26.12.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 26 декабря снижением
Рубль в начале торгов пятницы укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 4 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11 рублей.
Юань открыл торги 26 декабря снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 11 рублей