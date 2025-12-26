https://1prime.ru/20251226/zaharova-865926683.html

Захарова показала шкатулку, подаренную ей президентом

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что Путин подарил официальному представителю МИД России шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, сама же Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным. На фото изображена подарочная коробка с круглым логотитом со словами "Москва" и "Кремль", а также шкатулка, на которой изображены территория Кремля и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью "Владимир Владимирович Путин" и, предположительно, конверт, адресованный "М.В. Захаровой". Опубликованное фото также сопровождает хештегами: "распаковка", "бесценно", "красота", "ДеньРожденияУдался" и "спасиБо". Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. Захарова в этот день отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.

