https://1prime.ru/20251226/zaharova-865926683.html
Захарова показала шкатулку, подаренную ей президентом
2025-12-26T01:34+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала в Telegram-канале шкатулку, подаренную ей президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин подарил официальному представителю МИД России шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца, сама же Захарова в беседе с журналистами назвала подарок невероятным.
На фото изображена подарочная коробка с круглым логотитом со словами "Москва" и "Кремль", а также шкатулка, на которой изображены территория Кремля и Георгий Победоносец. Рядом карточка с подписью "Владимир Владимирович Путин" и, предположительно, конверт, адресованный "М.В. Захаровой".
Опубликованное фото также сопровождает хештегами: "распаковка", "бесценно", "красота", "ДеньРожденияУдался" и "спасиБо".
Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в среду в Екатерининском зале Кремля. Захарова в этот день отмечает 50-летие, она родилась 24 декабря 1975 года в Москве.
Захарова показала шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца
