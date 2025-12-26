Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/zaschita--865931828.html
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор - 26.12.2025, ПРАЙМ
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор
Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T08:33+0300
2025-12-26T08:33+0300
финансы
общество
бизнес
московская область
москва
балашиха
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865931659_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_912210ea560f14983acbd87a72120f9e.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы, сообщили РИА Новости в Балашихинском городском суде Московской области. "В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор… от адвоката… (защитника Цырульниковой А.Н.), от адвоката… (защитника Основа А.Д.)", - говорится в сообщении. Ранее адвокат фигуранта Андрея Основы обжаловал приговор. Кроме того, с наказанием не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление. Курьер Цырульникова приговорена к семи годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий - семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа - четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей. В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от шести до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора. Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартир6ы, отменив предыдущие судебные решения.
https://1prime.ru/20251225/dolina-865923443.html
московская область
москва
балашиха
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865931659_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb9634f61369606b5808351932564edf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , бизнес, московская область, москва, балашиха, верховный суд
Финансы, Общество , Бизнес, Московская область, МОСКВА, Балашиха, Верховный суд
08:33 26.12.2025
 
Защита курьера, которая забрала деньги у Долиной, обжаловала приговор

Защита Цырульниковой, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова (в центре)
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова (в центре) - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова (в центре). Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы, сообщили РИА Новости в Балашихинском городском суде Московской области.
"В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор… от адвоката… (защитника Цырульниковой А.Н.), от адвоката… (защитника Основа А.Д.)", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат фигуранта Андрея Основы обжаловал приговор. Кроме того, с наказанием не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление.
Курьер Цырульникова приговорена к семи годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий - семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа - четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от шести до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартир6ы, отменив предыдущие судебные решения.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение суда о выселении
Вчера, 20:50
 
ФинансыОбществоБизнесМосковская областьМОСКВАБалашихаВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала