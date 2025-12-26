https://1prime.ru/20251226/zelenskiy-865934554.html
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала панику в Киеве
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим рождественским заявлением подорвал все попытки президента США Дональда Трампа достичь мира на Украине, отметил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа", — рассказал он.Политолог полагает, что после действий Зеленского урегулирование конфликта стало еще более сложным."Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений", — предположил он.В среду Зеленский выступил с рождественским видеообращением, в котором пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), добавив, что такое желание будет общим для всех украинцев на Рождество. Однако конкретного адресата он не указал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание Зеленского как некультурное и озлобленное, подчеркнув, что глава киевского режима выглядит маловменяемым.
