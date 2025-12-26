Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала панику в Киеве
10:09 26.12.2025
 
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала панику в Киеве

Соскин: Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия Трампа

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим рождественским заявлением подорвал все попытки президента США Дональда Трампа достичь мира на Украине, отметил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа", — рассказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
Вчера, 11:23
Политолог полагает, что после действий Зеленского урегулирование конфликта стало еще более сложным.
"Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений", — предположил он.
В среду Зеленский выступил с рождественским видеообращением, в котором пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), добавив, что такое желание будет общим для всех украинцев на Рождество. Однако конкретного адресата он не указал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание Зеленского как некультурное и озлобленное, подчеркнув, что глава киевского режима выглядит маловменяемым.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Последний шанс". В США громко высказались о России
Вчера, 16:11
 
ОбществоСШАКиевУКРАИНАМировая экономикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампОлег Соскин
 
 
