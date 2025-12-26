https://1prime.ru/20251226/zelenskiy-865950938.html

"Песенка спета". В Японии жестко высказались о Зеленском

"Песенка спета". В Японии жестко высказались о Зеленском

"Песенка спета". В Японии жестко высказались о Зеленском

Пользователи Yahoo News Japan выразили свою реакцию на результаты опроса, касающиеся президентских выборов на Украине. | 26.12.2025

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan выразили свою реакцию на результаты опроса, касающиеся президентских выборов на Украине. "Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета", — написал первый пользователь."Если Зеленский проиграет выборы, мир на Украине наконец-то станет ближе. <…> Преступления Зеленского серьезны: он втянул Украину в конфликт, который невозможно выиграть, и привел собственный народ к расколу", — отметил другой читатель."Коррупция в Украине — не новость; она существовала там задолго до начала конфликта с Россией. Эту страну и в Евросоюз-то не принимали из-за серьезных проблем с коррупцией. Удивительно, что правда всплыла только сейчас. Вероятно, во время боевых действий большинству было не до расследований случаев воровства. Как бы то ни было, недавний коррупционный скандал — прямое доказательство того, что Украина не способна более продолжать боевые действия, не говоря уже о победе над Россией", — высказался очередной комментатор."Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии", — подчеркнул еще один пользователь.Согласно данным опроса, представленным на сайте SOCIS, 22,2% участников ответили, что при любых обстоятельствах не отдали бы свой голос за Зеленского, 21,8% отказались бы поддерживать Петра Порошенко*, 16,6% не выбрали бы депутата Юрия Бойко, а 10,6% - бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году на Украине, были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным данным, единственная легитимная власть в Украине - это парламент и спикер Верховной рады. В начале декабря Зеленский, комментируя предложение президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, заявил о готовности внести изменения в законодательство для их организации. Он также поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, который бы обеспечил проведение выборов в течение 60-90 дней. В то же время Зеленский продолжает выдвигать новые условия для проведения выборов, включая требование о прекращении огня.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризмуПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

