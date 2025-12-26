Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи Yahoo News Japan выразили свою реакцию на результаты опроса, касающиеся президентских выборов на Украине. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T17:33+0300
2025-12-26T17:33+0300
украина
япония
сша
владимир путин
юлия тимошенко
росфинмониторинг
петр порошенко
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan выразили свою реакцию на результаты опроса, касающиеся президентских выборов на Украине. "Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета", — написал первый пользователь."Если Зеленский проиграет выборы, мир на Украине наконец-то станет ближе. &lt;…&gt; Преступления Зеленского серьезны: он втянул Украину в конфликт, который невозможно выиграть, и привел собственный народ к расколу", — отметил другой читатель."Коррупция в Украине — не новость; она существовала там задолго до начала конфликта с Россией. Эту страну и в Евросоюз-то не принимали из-за серьезных проблем с коррупцией. Удивительно, что правда всплыла только сейчас. Вероятно, во время боевых действий большинству было не до расследований случаев воровства. Как бы то ни было, недавний коррупционный скандал — прямое доказательство того, что Украина не способна более продолжать боевые действия, не говоря уже о победе над Россией", — высказался очередной комментатор."Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии", — подчеркнул еще один пользователь.Согласно данным опроса, представленным на сайте SOCIS, 22,2% участников ответили, что при любых обстоятельствах не отдали бы свой голос за Зеленского, 21,8% отказались бы поддерживать Петра Порошенко*, 16,6% не выбрали бы депутата Юрия Бойко, а 10,6% - бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году на Украине, были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным данным, единственная легитимная власть в Украине - это парламент и спикер Верховной рады. В начале декабря Зеленский, комментируя предложение президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, заявил о готовности внести изменения в законодательство для их организации. Он также поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, который бы обеспечил проведение выборов в течение 60-90 дней. В то же время Зеленский продолжает выдвигать новые условия для проведения выборов, включая требование о прекращении огня.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризмуПолный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
17:33 26.12.2025
 

"Песенка спета". В Японии жестко высказались о Зеленском

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan выразили свою реакцию на результаты опроса, касающиеся президентских выборов на Украине.
"Вот что бывает, когда ставишь на ключевые посты друзей и знакомых. В итоге разрастается коррупция, царит воровство, друзья перестают быть друзьями. Страна разодрана на части конфликтом, никаких успехов на фронте не было и не предвидится, да и миром решить дело не получается. Если Зеленского в таких условиях переизберут — это будет говорить о том, что для Украины песенка спета", — написал первый пользователь.
17:08
"Если Зеленский проиграет выборы, мир на Украине наконец-то станет ближе. <…> Преступления Зеленского серьезны: он втянул Украину в конфликт, который невозможно выиграть, и привел собственный народ к расколу", — отметил другой читатель.
"Коррупция в Украине — не новость; она существовала там задолго до начала конфликта с Россией. Эту страну и в Евросоюз-то не принимали из-за серьезных проблем с коррупцией. Удивительно, что правда всплыла только сейчас. Вероятно, во время боевых действий большинству было не до расследований случаев воровства. Как бы то ни было, недавний коррупционный скандал — прямое доказательство того, что Украина не способна более продолжать боевые действия, не говоря уже о победе над Россией", — высказался очередной комментатор.
"Ахаха, да Зеля просто не станет выборы проводить. Если он продует, отправится прямиком под арест, так что забудьте вы уже о своей демократии", — подчеркнул еще один пользователь.
Согласно данным опроса, представленным на сайте SOCIS, 22,2% участников ответили, что при любых обстоятельствах не отдали бы свой голос за Зеленского, 21,8% отказались бы поддерживать Петра Порошенко*, 16,6% не выбрали бы депутата Юрия Бойко, а 10,6% - бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.
Президентские выборы, которые должны были состояться в 2024 году на Украине, были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительным данным, единственная легитимная власть в Украине - это парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский, комментируя предложение президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов в Украине, заявил о готовности внести изменения в законодательство для их организации. Он также поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, который бы обеспечил проведение выборов в течение 60-90 дней. В то же время Зеленский продолжает выдвигать новые условия для проведения выборов, включая требование о прекращении огня.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
