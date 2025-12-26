Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
рынок
торги
сша
comex
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара. "С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения банковских ставок в США... и обострение внешнеполитических рисков подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым максимумам", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
09:04 26.12.2025
 
Стоимость золота в мире вновь обновила рекорд

Цены на золото обновили новый исторический максимум в ходе торгов в пятницу

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара.
"С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения банковских ставок в США... и обострение внешнеполитических рисков подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым максимумам", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).
Металлург переносит горячий отлитый золотой слиток высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м
