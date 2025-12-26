https://1prime.ru/20251226/zoloto--865932907.html

Стоимость золота в мире вновь обновила рекорд

Стоимость золота в мире вновь обновила рекорд - 26.12.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота в мире вновь обновила рекорд

Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T09:04+0300

2025-12-26T09:04+0300

2025-12-26T09:04+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на золото обновили очередной исторический максимум в ходе торгов в пятницу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.49 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,86% относительно предыдущего закрытия, или на 38,6 доллара - до 4,541 долларов за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 561,4 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 4,83% - до 75,145 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки также обновили исторический рекорд, поднявшись до 72,485 доллара. "С начала декабря рост цен на золото и серебро обусловлен как спекулятивными факторами, так и инерцией рынка. Низкая ликвидность в конце года, ожидания длительного снижения банковских ставок в США... и обострение внешнеполитических рисков подтолкнули цены на драгоценные металлы к новым максимумам", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика рынка в OANDA Кельвина Вонга (Kelvin Wong).

https://1prime.ru/20251226/zoloto-865919875.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex