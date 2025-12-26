Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251226/zoloto-865961008.html
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара - 26.12.2025, ПРАЙМ
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара
Инфраструктура золотого рудника Боддингтон в Западной Австралии получила серьезные повреждения в результате лесного пожара, сообщает австралийский телеканал ABC | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T21:03+0300
2025-12-26T21:03+0300
в мире
золото
австралия
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфраструктура золотого рудника Боддингтон в Западной Австралии получила серьезные повреждения в результате лесного пожара, сообщает австралийский телеканал ABC News. Как отмечается в сообщении, расположенный в Западной Австралии рудник Боддингтон является одним из крупнейших месторождений золота на континенте, нарушения в его работе могут нанести серьезный удар по горнодобывающей отрасли страны. "Полностью нарушено водоснабжение шахты, частично повреждены системы трубопроводов, энергогенерации и связи на руднике, что негативно повлияло его работу", - приводит телеканал слова Фила Брандретта, контролера по урегулированию инцидентов департамента пожарной и аварийно-спасательной службы (DFES) Западной Австралии. По данным телеканала, пожар охватил площадь более 3,7 тысячи гектаров и признан неконтролируемым. Согласно сообщению, некоторым жителям окрестных населенных пунктов пришлось отмечать Рождество в эвакуационном центре.
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865954760.html
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, золото, австралия
В мире, золото, АВСТРАЛИЯ
21:03 26.12.2025
 
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара

ABC News: в Австралии пожар повредил инфраструктуру золотого рудника Боддингтон

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Золото. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфраструктура золотого рудника Боддингтон в Западной Австралии получила серьезные повреждения в результате лесного пожара, сообщает австралийский телеканал ABC News.
Как отмечается в сообщении, расположенный в Западной Австралии рудник Боддингтон является одним из крупнейших месторождений золота на континенте, нарушения в его работе могут нанести серьезный удар по горнодобывающей отрасли страны.
"Полностью нарушено водоснабжение шахты, частично повреждены системы трубопроводов, энергогенерации и связи на руднике, что негативно повлияло его работу", - приводит телеканал слова Фила Брандретта, контролера по урегулированию инцидентов департамента пожарной и аварийно-спасательной службы (DFES) Западной Австралии.
По данным телеканала, пожар охватил площадь более 3,7 тысячи гектаров и признан неконтролируемым. Согласно сообщению, некоторым жителям окрестных населенных пунктов пришлось отмечать Рождество в эвакуационном центре.
Золотые слитки
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом
18:46
 
В мирезолотоАВСТРАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала