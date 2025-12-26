https://1prime.ru/20251226/zoloto-865961008.html
Инфраструктура золотого рудника в Австралии пострадала из-за лесного пожара
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Инфраструктура золотого рудника Боддингтон в Западной Австралии получила серьезные повреждения в результате лесного пожара, сообщает австралийский телеканал ABC News. Как отмечается в сообщении, расположенный в Западной Австралии рудник Боддингтон является одним из крупнейших месторождений золота на континенте, нарушения в его работе могут нанести серьезный удар по горнодобывающей отрасли страны. "Полностью нарушено водоснабжение шахты, частично повреждены системы трубопроводов, энергогенерации и связи на руднике, что негативно повлияло его работу", - приводит телеканал слова Фила Брандретта, контролера по урегулированию инцидентов департамента пожарной и аварийно-спасательной службы (DFES) Западной Австралии. По данным телеканала, пожар охватил площадь более 3,7 тысячи гектаров и признан неконтролируемым. Согласно сообщению, некоторым жителям окрестных населенных пунктов пришлось отмечать Рождество в эвакуационном центре.
