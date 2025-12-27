https://1prime.ru/20251227/agrarii-865972163.html

Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям

Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям - 27.12.2025, ПРАЙМ

Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям

Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T10:45+0300

2025-12-27T10:45+0300

2025-12-27T10:45+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/80840/30/808403083_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9042140769f7f8a03f2a500ea8b24b5.jpg

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено ещё 5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина. Выделенное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Средств будут выделены из резервного фонда правительства. Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объёмов продукции. Таким образом, общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достигла 41,7 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20251218/agrarii-865680626.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, михаил мишустин