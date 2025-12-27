Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям - 27.12.2025
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям - 27.12.2025, ПРАЙМ
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям
Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T10:45+0300
2025-12-27T10:45+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/80840/30/808403083_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9042140769f7f8a03f2a500ea8b24b5.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено ещё 5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина. Выделенное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Средств будут выделены из резервного фонда правительства. Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объёмов продукции. Таким образом, общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достигла 41,7 миллиарда рублей.
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:45 27.12.2025
 
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям

Правительство направит пять миллиардов рублей на льготные кредиты аграриям

© РИА Новости . Александр Поготов
Полевые работы.
Полевые работы. - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Полевые работы.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Поготов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении кабмина.
"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено ещё 5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Заправка автомобиля
Аграрии полностью обеспечены топливом, заявила Лут
18 декабря, 17:05
Выделенное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции.
Средств будут выделены из резервного фонда правительства. Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объёмов продукции.
Таким образом, общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достигла 41,7 миллиарда рублей.
 
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин
 
 
