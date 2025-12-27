https://1prime.ru/20251227/agrarii-865972163.html
Правительство дополнительно поддержит льготные кредиты аграриям
2025-12-27T10:45+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, говорится в сообщении кабмина. "На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет выделено ещё 5 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина. Выделенное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Средств будут выделены из резервного фонда правительства. Решение позволит аграриям высвободить оборотные средства на производство дополнительных объёмов продукции. Таким образом, общая сумма субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достигла 41,7 миллиарда рублей.
сельское хозяйство, россия, михаил мишустин
