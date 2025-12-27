Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251227/akkumuljatory-865966638.html
Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках
Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - 27.12.2025, ПРАЙМ
Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках
Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - с 1 июля 2026 года приоритет на тендерах будет отдаваться российским... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T00:19+0300
2025-12-27T00:19+0300
россия
экономика
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865966638.jpg?1766783973
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - с 1 июля 2026 года приоритет на тендерах будет отдаваться российским производителям, следует из постановления правительства РФ. Правительство в пятницу опубликовало постановление, в соответствии с которым на литий-ионные аккумуляторные батареи распространяется "национальный режим" при государственных и муниципальных закупках. На них с 1 июля 2026 года распространят так называемое правило "второй лишний": заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя. "Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф
РОССИЯ, Экономика, РФ
00:19 27.12.2025
 
Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках

Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - с 1 июля 2026 года приоритет на тендерах будет отдаваться российским производителям, следует из постановления правительства РФ.
Правительство в пятницу опубликовало постановление, в соответствии с которым на литий-ионные аккумуляторные батареи распространяется "национальный режим" при государственных и муниципальных закупках.
На них с 1 июля 2026 года распространят так называемое правило "второй лишний": заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя.
"Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России.
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала