Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках

2025-12-27T00:19+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - с 1 июля 2026 года приоритет на тендерах будет отдаваться российским производителям, следует из постановления правительства РФ.
Правительство в пятницу опубликовало постановление, в соответствии с которым на литий-ионные аккумуляторные батареи распространяется "национальный режим" при государственных и муниципальных закупках.
На них с 1 июля 2026 года распространят так называемое правило "второй лишний": заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя.
"Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России.
