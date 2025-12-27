https://1prime.ru/20251227/akkumuljatory-865966638.html

Иностранные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Иностранные литий-ионные аккумуляторы попали под ограничения при госзакупках - с 1 июля 2026 года приоритет на тендерах будет отдаваться российским производителям, следует из постановления правительства РФ. Правительство в пятницу опубликовало постановление, в соответствии с которым на литий-ионные аккумуляторные батареи распространяется "национальный режим" при государственных и муниципальных закупках. На них с 1 июля 2026 года распространят так называемое правило "второй лишний": заявка от иностранного поставщика на тендере отклоняется при наличии такой от российского производителя. "Национальный режим" дает преимущества производителям и импортёрам в госзакупках, которые произвели свои товары, работы и услуги на территории России.

