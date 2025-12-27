https://1prime.ru/20251227/alikhanov-865976953.html
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный, в том числе, на стимулирование продаж авиационной техники. "В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр. Он добавил, что Минпромторг РФ продолжит оказывать поддержку через льготный лизинг в обновлении и расширении вертолетного авиапарка регионов для выполнения задач транспортной доступности и связанности. Это обеспечит поэтапное обновление парка авиационной техники на внутреннем рынке и укрепит технологический суверенитет в авиационной отрасли. Ранее министр сообщил, что Минпромторг РФ активно прорабатывает продление программы льготного лизинга на вертолеты в России на ближайшие три года.
