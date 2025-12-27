Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/alikhanov-865976953.html
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники - 27.12.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T14:51+0300
2025-12-27T14:51+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный, в том числе, на стимулирование продаж авиационной техники. "В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр. Он добавил, что Минпромторг РФ продолжит оказывать поддержку через льготный лизинг в обновлении и расширении вертолетного авиапарка регионов для выполнения задач транспортной доступности и связанности. Это обеспечит поэтапное обновление парка авиационной техники на внутреннем рынке и укрепит технологический суверенитет в авиационной отрасли. Ранее министр сообщил, что Минпромторг РФ активно прорабатывает продление программы льготного лизинга на вертолеты в России на ближайшие три года.
https://1prime.ru/20251224/minpromtorg-865868018.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:51 27.12.2025
 
Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники

Алиханов: перевозчиков стимулируют переходить на новую российскую авиатехнику

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный, в том числе, на стимулирование продаж авиационной техники.
"В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр.
Самолет ЛМС-901 Байкал - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Минпромторг рассказал об испытаниях самолета "Байкал"
24 декабря, 10:51
Он добавил, что Минпромторг РФ продолжит оказывать поддержку через льготный лизинг в обновлении и расширении вертолетного авиапарка регионов для выполнения задач транспортной доступности и связанности. Это обеспечит поэтапное обновление парка авиационной техники на внутреннем рынке и укрепит технологический суверенитет в авиационной отрасли.
Ранее министр сообщил, что Минпромторг РФ активно прорабатывает продление программы льготного лизинга на вертолеты в России на ближайшие три года.
 
БизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала