Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники

Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники - 27.12.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о стимулировании продаж авиационной техники

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T14:51+0300

2025-12-27T14:51+0300

2025-12-27T14:51+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный, в том числе, на стимулирование продаж авиационной техники. "В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр. Он добавил, что Минпромторг РФ продолжит оказывать поддержку через льготный лизинг в обновлении и расширении вертолетного авиапарка регионов для выполнения задач транспортной доступности и связанности. Это обеспечит поэтапное обновление парка авиационной техники на внутреннем рынке и укрепит технологический суверенитет в авиационной отрасли. Ранее министр сообщил, что Минпромторг РФ активно прорабатывает продление программы льготного лизинга на вертолеты в России на ближайшие три года.

рф

