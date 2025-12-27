Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/alikhanov-865979605.html
ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов
ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов - 27.12.2025, ПРАЙМ
ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов
Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов в... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T16:45+0300
2025-12-27T16:45+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053215_24:0:1596:884_1920x0_80_0_0_6ccccb8e112f3a02c8bc07672756b936.jpg
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше 70 вертолетов, которые будут построены на Казанском вертолетном заводе", — сказал министр о продлении программы лизинга вертолетной техники в России. Ранее Алиханов сказал, что программу льготного лизинга на вертолеты в России планируется продлить, соответствующий вопрос уже активно прорабатывается.
https://1prime.ru/20251227/vertolety-865975904.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860053215_220:0:1399:884_1920x0_80_0_0_186ec0000f407c7ecad7f79fa45f1db9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
16:45 27.12.2025
 
ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов

ФНБ выделит 25 млрд рублей на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов

© РИА НовостиВертолет
Вертолет - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Вертолет. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше 70 вертолетов, которые будут построены на Казанском вертолетном заводе", — сказал министр о продлении программы лизинга вертолетной техники в России.
Ранее Алиханов сказал, что программу льготного лизинга на вертолеты в России планируется продлить, соответствующий вопрос уже активно прорабатывается.
Вертолет - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Глава "Вертолеты России" поделился результатами работы холдинга
13:38
 
БизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала