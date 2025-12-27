https://1prime.ru/20251227/alikhanov-865979605.html

ФНБ выделит 25 миллиардов рублей на программу лизинга вертолетов

2025-12-27T16:45+0300

КАЗАНЬ, 27 дек - ПРАЙМ. Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше 70 вертолетов, которые будут построены на Казанском вертолетном заводе", — сказал министр о продлении программы лизинга вертолетной техники в России. Ранее Алиханов сказал, что программу льготного лизинга на вертолеты в России планируется продлить, соответствующий вопрос уже активно прорабатывается.

