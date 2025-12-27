https://1prime.ru/20251227/analitiki-865967423.html
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год - 27.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год
Прогнозы уровня индекса Мосбиржи на фоне сохраняющейся неопределенности варьируются от 2450 до 3800 пунктов, а ключевыми драйверами станут геополитика и... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T01:22+0300
2025-12-27T01:22+0300
2025-12-27T01:22+0300
рынок
экономика
рф
елена кожухова
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ик "велес капитал"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865967423.jpg?1766787771
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прогнозы уровня индекса Мосбиржи на фоне сохраняющейся неопределенности варьируются от 2450 до 3800 пунктов, а ключевыми драйверами станут геополитика и смягчение денежно-кредитной политики, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Консенсус-прогноз аналитиков на 2026 год строится вокруг двух осей: геополитики, которая задает рамки, и смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), которое может стать конкретным катализатором роста в пределах 3300-3800 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом негативный сценарий может привести к его снижению в район 2450 пунктов. За 2025 год индекс снизился чуть больше, чем на 5%.
"Основным фактором движения российского фондового рынка, вероятно, останутся геополитические события", - считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. По ее оценкам, в позитивном сценарии индекс может вернуться к пикам 2024-2025 годов - 3521 и 3371 пункт соответственно. В негативном же варианте усиление напряженности способно подтолкнуть индикатор к минимумам последних двух лет - около 2370-2457 пунктов.
С этой точкой зрения согласны и аналитики "БКС Мир инвестиций", которые отмечают, что улучшение геополитического фона может добавить рынку 7-10%.
"Доминирующим фактором для рынка в 2026 году останется геополитика, мирные переговоры, санкции", - считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.
СМЯГЧЕНИЕ ДКП И СЛАБЫЙ РУБЛЬ — ЛОКОМОТИВЫ РОСТА
Вторым по значимости драйвером аналитики видят разворот ЦБ РФ к снижению ключевой ставки и сопутствующее ослабление рубля.
"В 2026 году, по нашим оценкам, российский фондовый рынок получит поддержку за счёт постепенного смягчения денежно-кредитной политики и ослабления курса рубля", — говорит директор департамента портфельных инвестиций АО "ВИМ Инвестиции" Сергей Дюдин.
В базовом сценарии он ожидает, что индекс акций Мосбиржи к концу 2026 года достигнет уровня около 3 800 пунктов, а его полная доходность с учётом дивидендов может составить порядка 51%.
"Снижение ставок станет одним из ключевых факторов позитивной переоценки акций", - прогнозируют в "БКС Мир инвестиций", ожидая снижения "ключа" до 12% к концу 2026 года и устанавливая целевую отметку для индекса на уровне 3300 пунктов. Ослабление рубля, по их расчетам, станет дополнительным стимулом для экспортно-ориентированных компаний, которые составляют основу индекса.
"Снижение ставки ниже 15% повысит привлекательность акций", - считает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Ее базовый прогноз предполагает индекс в диапазоне 3500-3800 пунктов.
Малых ожидает восстановления индекса до 3450 пунктов именно за счет нормализации ДКП, которая поддержит прибыль компаний и ослабит рубль.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И РИСКИ
Аналитики сходятся в ожидании восстановления прибыли у компаний с высоким уровнем долга, застройщиков и сталелитейщиков по мере удешевления кредитов.
"БКС Мир инвестиций" видит наибольший потенциал в 2026 году в секторе технологий и ИТ (+48%), у девелоперов (+45%), в ритейле (+37%), а также в электронной коммерции и телекоме (+37%).
Однако эксперты предупреждают и о рисках. Елена Кожухова отмечает, что дивиденды нефтегазового сектора из-за санкционного режима могут оказаться ниже уровней предыдущих лет, что будет ограничивать привлекательность рынка акций в данном аспекте.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"
Рынок, Экономика, РФ, Елена Кожухова, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год
Аналитики: геополитика и смягчение ДКП станут драйверами роста индекса Мосбиржи
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прогнозы уровня индекса Мосбиржи на фоне сохраняющейся неопределенности варьируются от 2450 до 3800 пунктов, а ключевыми драйверами станут геополитика и смягчение денежно-кредитной политики, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Консенсус-прогноз аналитиков на 2026 год строится вокруг двух осей: геополитики, которая задает рамки, и смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), которое может стать конкретным катализатором роста в пределах 3300-3800 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом негативный сценарий может привести к его снижению в район 2450 пунктов. За 2025 год индекс снизился чуть больше, чем на 5%.
"Основным фактором движения российского фондового рынка, вероятно, останутся геополитические события", - считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. По ее оценкам, в позитивном сценарии индекс может вернуться к пикам 2024-2025 годов - 3521 и 3371 пункт соответственно. В негативном же варианте усиление напряженности способно подтолкнуть индикатор к минимумам последних двух лет - около 2370-2457 пунктов.
С этой точкой зрения согласны и аналитики "БКС Мир инвестиций", которые отмечают, что улучшение геополитического фона может добавить рынку 7-10%.
"Доминирующим фактором для рынка в 2026 году останется геополитика, мирные переговоры, санкции", - считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.
СМЯГЧЕНИЕ ДКП И СЛАБЫЙ РУБЛЬ — ЛОКОМОТИВЫ РОСТА
Вторым по значимости драйвером аналитики видят разворот ЦБ РФ к снижению ключевой ставки и сопутствующее ослабление рубля.
"В 2026 году, по нашим оценкам, российский фондовый рынок получит поддержку за счёт постепенного смягчения денежно-кредитной политики и ослабления курса рубля", — говорит директор департамента портфельных инвестиций АО "ВИМ Инвестиции" Сергей Дюдин.
В базовом сценарии он ожидает, что индекс акций Мосбиржи к концу 2026 года достигнет уровня около 3 800 пунктов, а его полная доходность с учётом дивидендов может составить порядка 51%.
"Снижение ставок станет одним из ключевых факторов позитивной переоценки акций", - прогнозируют в "БКС Мир инвестиций", ожидая снижения "ключа" до 12% к концу 2026 года и устанавливая целевую отметку для индекса на уровне 3300 пунктов. Ослабление рубля, по их расчетам, станет дополнительным стимулом для экспортно-ориентированных компаний, которые составляют основу индекса.
"Снижение ставки ниже 15% повысит привлекательность акций", - считает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Ее базовый прогноз предполагает индекс в диапазоне 3500-3800 пунктов.
Малых ожидает восстановления индекса до 3450 пунктов именно за счет нормализации ДКП, которая поддержит прибыль компаний и ослабит рубль.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И РИСКИ
Аналитики сходятся в ожидании восстановления прибыли у компаний с высоким уровнем долга, застройщиков и сталелитейщиков по мере удешевления кредитов.
"БКС Мир инвестиций" видит наибольший потенциал в 2026 году в секторе технологий и ИТ (+48%), у девелоперов (+45%), в ритейле (+37%), а также в электронной коммерции и телекоме (+37%).
Однако эксперты предупреждают и о рисках. Елена Кожухова отмечает, что дивиденды нефтегазового сектора из-за санкционного режима могут оказаться ниже уровней предыдущих лет, что будет ограничивать привлекательность рынка акций в данном аспекте.