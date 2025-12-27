https://1prime.ru/20251227/analitiki-865967423.html

Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год

Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год - 27.12.2025, ПРАЙМ

Аналитики оценили перспективы индекса Мосбиржи на 2026 год

Прогнозы уровня индекса Мосбиржи на фоне сохраняющейся неопределенности варьируются от 2450 до 3800 пунктов, а ключевыми драйверами станут геополитика и... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T01:22+0300

2025-12-27T01:22+0300

2025-12-27T01:22+0300

рынок

экономика

рф

елена кожухова

мосбиржа

"бкс мир инвестиций"

ик "велес капитал"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865967423.jpg?1766787771

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Прогнозы уровня индекса Мосбиржи на фоне сохраняющейся неопределенности варьируются от 2450 до 3800 пунктов, а ключевыми драйверами станут геополитика и смягчение денежно-кредитной политики, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Консенсус-прогноз аналитиков на 2026 год строится вокруг двух осей: геополитики, которая задает рамки, и смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), которое может стать конкретным катализатором роста в пределах 3300-3800 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом негативный сценарий может привести к его снижению в район 2450 пунктов. За 2025 год индекс снизился чуть больше, чем на 5%. "Основным фактором движения российского фондового рынка, вероятно, останутся геополитические события", - считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. По ее оценкам, в позитивном сценарии индекс может вернуться к пикам 2024-2025 годов - 3521 и 3371 пункт соответственно. В негативном же варианте усиление напряженности способно подтолкнуть индикатор к минимумам последних двух лет - около 2370-2457 пунктов. С этой точкой зрения согласны и аналитики "БКС Мир инвестиций", которые отмечают, что улучшение геополитического фона может добавить рынку 7-10%. "Доминирующим фактором для рынка в 2026 году останется геополитика, мирные переговоры, санкции", - считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых. СМЯГЧЕНИЕ ДКП И СЛАБЫЙ РУБЛЬ — ЛОКОМОТИВЫ РОСТА Вторым по значимости драйвером аналитики видят разворот ЦБ РФ к снижению ключевой ставки и сопутствующее ослабление рубля. "В 2026 году, по нашим оценкам, российский фондовый рынок получит поддержку за счёт постепенного смягчения денежно-кредитной политики и ослабления курса рубля", — говорит директор департамента портфельных инвестиций АО "ВИМ Инвестиции" Сергей Дюдин. В базовом сценарии он ожидает, что индекс акций Мосбиржи к концу 2026 года достигнет уровня около 3 800 пунктов, а его полная доходность с учётом дивидендов может составить порядка 51%. "Снижение ставок станет одним из ключевых факторов позитивной переоценки акций", - прогнозируют в "БКС Мир инвестиций", ожидая снижения "ключа" до 12% к концу 2026 года и устанавливая целевую отметку для индекса на уровне 3300 пунктов. Ослабление рубля, по их расчетам, станет дополнительным стимулом для экспортно-ориентированных компаний, которые составляют основу индекса. "Снижение ставки ниже 15% повысит привлекательность акций", - считает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Ее базовый прогноз предполагает индекс в диапазоне 3500-3800 пунктов. Малых ожидает восстановления индекса до 3450 пунктов именно за счет нормализации ДКП, которая поддержит прибыль компаний и ослабит рубль. ОТРАСЛЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И РИСКИ Аналитики сходятся в ожидании восстановления прибыли у компаний с высоким уровнем долга, застройщиков и сталелитейщиков по мере удешевления кредитов. "БКС Мир инвестиций" видит наибольший потенциал в 2026 году в секторе технологий и ИТ (+48%), у девелоперов (+45%), в ритейле (+37%), а также в электронной коммерции и телекоме (+37%). Однако эксперты предупреждают и о рисках. Елена Кожухова отмечает, что дивиденды нефтегазового сектора из-за санкционного режима могут оказаться ниже уровней предыдущих лет, что будет ограничивать привлекательность рынка акций в данном аспекте.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, елена кожухова, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал"