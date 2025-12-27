Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025 Названы авиакомпании, выполняющие новогодние рейсы
Названы авиакомпании, выполняющие новогодние рейсы
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Более ста рейсов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и совершат посадку уже в новом году, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло. Новогодние рейсы выполнят авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air, Nordwind ("Северный ветер"), S7 ("Сибирь"), "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Всего будет выполнено 110 новогодних рейсов, из них 61 - внутренние, 49 - международные. Пассажиров, встречающих Новый год в воздухе, ждет специальное меню. Разные авиакомпании предложат путешественникам игристое вино, глинтвейн, десерты или мандарины. Авиакомпании также подготовили специальные акции для пассажиров новогодних рейсов. "Аэрофлот" на рейсах из Москвы проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте", участники которой смогут получить промокод со скидками на билеты авиакомпании или сертификат на бесплатное авиапутешествие "Аэрофлотом". Авиакомпания "Победа" анонсировала традиционную акцию с полетами за 1 рубль для людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. С 31 декабря по 2 января пассажиры, надевшие костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в случае наличия свободных мест могут получить билет за 1 рубль.
Названы авиакомпании, выполняющие новогодние рейсы

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Более ста рейсов российских авиакомпаний вылетят 31 декабря и совершат посадку уже в новом году, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло.
Новогодние рейсы выполнят авиакомпании "Аэрофлот", Azur Air, Nordwind ("Северный ветер"), S7 ("Сибирь"), "Победа", "Уральские авиалинии" и "Руслайн". Всего будет выполнено 110 новогодних рейсов, из них 61 - внутренние, 49 - международные.
Пассажиров, встречающих Новый год в воздухе, ждет специальное меню. Разные авиакомпании предложат путешественникам игристое вино, глинтвейн, десерты или мандарины.
Авиакомпании также подготовили специальные акции для пассажиров новогодних рейсов. "Аэрофлот" на рейсах из Москвы проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте", участники которой смогут получить промокод со скидками на билеты авиакомпании или сертификат на бесплатное авиапутешествие "Аэрофлотом".
Авиакомпания "Победа" анонсировала традиционную акцию с полетами за 1 рубль для людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. С 31 декабря по 2 января пассажиры, надевшие костюмы Деда Мороза и Снегурочки, в случае наличия свободных мест могут получить билет за 1 рубль.
 
