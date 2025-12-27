Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Чилийские горнодобывающая компания Codelco и химическая компания SQM объявили о создании совместного предприятия NovaAndino Litio по добыче лития из двух дочерних компаний, следует из пресс-релиза Codelco. "Codelco и SQM объявили о создании Nova Andino Litio SpA, что стало результатом объединения их дочерних предприятий, Minera Tarar SpA и SQM Salar SpA соответственно, формально основав совместное предприятие, которое будет развивать разведку, разработку, добычу и реализацию лития в Салар-де-Атакама (крупнейший солончак Чили, известный как одно из главных мировых месторождений лития - ред.) до 2060 года", - говорится в сообщении компании. Из пресс-релиза следует, что создание совместного предприятие стало результатом заключенного в мае 2024 года соглашения о партнерстве, рассмотрением которого занималось более 20 компаний и организаций. Сообщается также, что совет директоров NovaAndino Litio будет состоять из шести человек, по три представителя от Codelco и SQM. Первое заседание совета состоится 29 декабря.
промышленность, чили, в мире
Экономика, Промышленность, ЧИЛИ, В мире
22:24 27.12.2025
 
В Чили создадут СП по добыче лития

Чилийские Codelco и SQM объявили о создании совместного предприятия по добыче лития

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Города мира. Сантьяго. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Чилийские горнодобывающая компания Codelco и химическая компания SQM объявили о создании совместного предприятия NovaAndino Litio по добыче лития из двух дочерних компаний, следует из пресс-релиза Codelco.
"Codelco и SQM объявили о создании Nova Andino Litio SpA, что стало результатом объединения их дочерних предприятий, Minera Tarar SpA и SQM Salar SpA соответственно, формально основав совместное предприятие, которое будет развивать разведку, разработку, добычу и реализацию лития в Салар-де-Атакама (крупнейший солончак Чили, известный как одно из главных мировых месторождений лития - ред.) до 2060 года", - говорится в сообщении компании.
Из пресс-релиза следует, что создание совместного предприятие стало результатом заключенного в мае 2024 года соглашения о партнерстве, рассмотрением которого занималось более 20 компаний и организаций.
Сообщается также, что совет директоров NovaAndino Litio будет состоять из шести человек, по три представителя от Codelco и SQM. Первое заседание совета состоится 29 декабря.
