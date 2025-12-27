https://1prime.ru/20251227/deputat-865980831.html

Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве

ТОКИО, 27 дек - ПРАЙМ. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет встречи с российскими дипломатами и представителями российского бизнес-сообщества. "Сегодня днем я проведу деловой обед в МИД России с дипломатами, которые ранее работали в Японии. Во второй половине дня встречусь с давними знакомыми из экономических кругов. В 23 часа вылечу из аэропорта Домодедово. Самое главное, что удалось по плану провести визит с плотным графиком из двух ночевок и четырех дней", - написал Судзуки. Он сообщил также, что в пятницу встречался с директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом Геннадием Овечко, который ранее был советником-посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии. В пятницу политик провел пресс-конференцию, а вечером дал интервью различным СМИ. Ранее сообщалось, что в пятницу Судзуки провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии. Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.

