Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/deputat-865980831.html
Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве
Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве - 27.12.2025, ПРАЙМ
Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T17:20+0300
2025-12-27T17:20+0300
россия
мировая экономика
япония
москва
токио
константин косачев
синдзо абэ
мид рф
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865980679_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_665258f41318b735410d17d271bc20fb.jpg
ТОКИО, 27 дек - ПРАЙМ. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет встречи с российскими дипломатами и представителями российского бизнес-сообщества. "Сегодня днем я проведу деловой обед в МИД России с дипломатами, которые ранее работали в Японии. Во второй половине дня встречусь с давними знакомыми из экономических кругов. В 23 часа вылечу из аэропорта Домодедово. Самое главное, что удалось по плану провести визит с плотным графиком из двух ночевок и четырех дней", - написал Судзуки. Он сообщил также, что в пятницу встречался с директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом Геннадием Овечко, который ранее был советником-посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии. В пятницу политик провел пресс-конференцию, а вечером дал интервью различным СМИ. Ранее сообщалось, что в пятницу Судзуки провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии. Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
https://1prime.ru/20251219/agroeksport-865703690.html
япония
москва
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865980679_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_590455c0a2ce9bec32d63c5372052c55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, япония, москва, токио, константин косачев, синдзо абэ, мид рф, аэропорт домодедово
РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Токио, Константин Косачев, Синдзо Абэ, МИД РФ, аэропорт Домодедово
17:20 27.12.2025
 
Японский депутат Судзуки встретится с бизнесменами в Москве

Японский депутат Судзуки встретится в Москве с бизнес-кругами и дипломатами

© РИА Новости . Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Нака
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 27 дек - ПРАЙМ. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет встречи с российскими дипломатами и представителями российского бизнес-сообщества.
"Сегодня днем я проведу деловой обед в МИД России с дипломатами, которые ранее работали в Японии. Во второй половине дня встречусь с давними знакомыми из экономических кругов. В 23 часа вылечу из аэропорта Домодедово. Самое главное, что удалось по плану провести визит с плотным графиком из двух ночевок и четырех дней", - написал Судзуки.
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры
19 декабря, 10:43
Он сообщил также, что в пятницу встречался с директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом Геннадием Овечко, который ранее был советником-посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии. В пятницу политик провел пресс-конференцию, а вечером дал интервью различным СМИ.
Ранее сообщалось, что в пятницу Судзуки провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
 
РОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯМОСКВАТокиоКонстантин КосачевСиндзо АбэМИД РФаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала