В Раде считают, что подозреваемые в деле НАБУ должны сложить мандаты

27.12.2025

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады, проходящие по делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), должны сложить мандаты, а спикер парламента Руслан Стефанчук должен объявить о роспуске монобольшинства партии Владимира Зеленского "Слуга народа", говорится в заявлении партии экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность". Ранее в субботу НАБУ сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду за голосование в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Верховной рады. По данным депутатов Рады, НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру. "Семь лет назад Владимир Зеленский шел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией. Именно на этих лозунгах он привел в парламент монобольшинство — своих друзей, партнеров и соратников из "Квартала 95". На протяжении всех этих лет президент и его команда последовательно перекладывали ответственность за собственные провалы на предшественников и через сеть Telegram-каналов и фейков навешивали клеймо "коррупционеров" на всех, кто не входил в их "молодую команду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Но, как отмечается в заявлении, реальность оказалась противоположной. Именно эта "молодая команда" построила и возглавила крупнейший коррупционный спрут в истории Украины — от контроля государственных предприятий в энергетике, оборонной сфере и банковском секторе до коррупции в Верховной раде. "Последние обыски НАБУ и САП в парламенте показали то, о чем давно говорили: конверты, подкуп депутатов, организованные преступные схемы. Фигурантами стали ближайшие друзья президента – депутаты Кисель и другие. Это люди из его ближайшего круга, которые не могли действовать самостоятельно без политического прикрытия и санкции сверху. Достаточно вспомнить как тот же Юзик, то есть (Юрий) Корявченко, был причастен к ряду других коррупционных скандалов ранее, но так и не был привлечен к ответственности", - добавили в партии. Там указали, что разоблачение НАБУ депутатов стало ударом и приговором всему монобольшинству, которое держалось на коррупционных схемах, круговой поруке и страхе потерять власть. "Это приговор системе, которая научилась зарабатывать на государстве... Все подозреваемые должны немедленно сложить мандаты, это как минимум. А председатель Верховной рады должен объявить о роспуске монобольшинства", - отметили в партии. Там считают, что на Украине сейчас необходимо немедленно формировать новые принципы власти и создавать так называемое правительство национального спасения.

