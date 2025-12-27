Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей

https://1prime.ru/20251227/dorogi-865983579.html

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 4 012 706,2 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации объекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан до автомобильной дороги P-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со строительством мостового перехода через реку Волга (южный обход города Саратова), Саратовская область" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" национального проекта "Инфраструктура для жизни", имея в виду обеспечение степени готовности указанного объекта в объеме 10%", - говорится в документе. В распоряжении отмечается, что Росавтодор должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств с представлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2026 года.

