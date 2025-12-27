Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251227/dorogi-865983579.html
Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей
Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей - 27.12.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей
Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T22:12+0300
2025-12-27T22:12+0300
экономика
бизнес
рф
волгоград
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865983426_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_09b3e80032c560c07856abb8cdfcf028.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 4 012 706,2 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации объекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан до автомобильной дороги P-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со строительством мостового перехода через реку Волга (южный обход города Саратова), Саратовская область" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" национального проекта "Инфраструктура для жизни", имея в виду обеспечение степени готовности указанного объекта в объеме 10%", - говорится в документе. В распоряжении отмечается, что Росавтодор должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств с представлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2026 года.
https://1prime.ru/20250920/rossiya-862560904.html
рф
волгоград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865983426_180:0:1320:855_1920x0_80_0_0_509e54d9d68b78864a8a85f481a1205a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, волгоград, росавтодор
Экономика, Бизнес, РФ, ВОЛГОГРАД, Росавтодор
22:12 27.12.2025
 
Правительство выделит Росавтодору четыре миллиарда рублей

Правительство выделит Росавтодору 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

© РИА Новости . Алексей КуденкоСтроительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Строительство автомобильной дороги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей Росавтодору на строительство и реконструкцию дорог, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выделить Росавтодору в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 4 012 706,2 тысяч рублей для обеспечения опережающей реализации объекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан. Строительство автомобильной дороги А-298 автомобильная дорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан до автомобильной дороги P-228 Сызрань - Саратов - Волгоград со строительством мостового перехода через реку Волга (южный обход города Саратова), Саратовская область" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" национального проекта "Инфраструктура для жизни", имея в виду обеспечение степени готовности указанного объекта в объеме 10%", - говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что Росавтодор должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств с представлением доклада правительству РФ до 1 февраля 2026 года.
Автомобили на дороге - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России
20 сентября, 18:41
 
ЭкономикаБизнесРФВОЛГОГРАДРосавтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала