ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга - 27.12.2025
https://1prime.ru/20251227/ek-865982850.html
ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга
ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга - 27.12.2025, ПРАЙМ
ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга
Еврокомиссия в социальной сети X опубликовала сообщение в стиле нацистского лозунга Третьего рейха о введении единого стандарта зарядки для электронных... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T21:24+0300
2025-12-27T21:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия в социальной сети X опубликовала сообщение в стиле нацистского лозунга Третьего рейха о введении единого стандарта зарядки для электронных устройств."Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности одного устройства: USB-C для всех", — говорится в посте.Подписчики заметили в этом отсылку к известному нацистскому лозунгу и спародировали его: "Один народ, одна империя, один кабель", — указали в комментариях. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров ЕС взять кредит на поддержку Украины и надеяться выплатить его за счет репараций России напоминает действия Третьего рейха. По его словам, нацистская Германия также финансировала свои военные действия за счет кредитов, планируя возврат через активы и доходы от победы, и Европа сегодня движется в аналогичном направлении.
21:24 27.12.2025
 
ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга

Аккаунт ЕК опубликовал пост о кабелях USB-C в стиле лозунга Третьего рейха

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия в социальной сети X опубликовала сообщение в стиле нацистского лозунга Третьего рейха о введении единого стандарта зарядки для электронных устройств.
"Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности одного устройства: USB-C для всех", — говорится в посте.
Подписчики заметили в этом отсылку к известному нацистскому лозунгу и спародировали его: "Один народ, одна империя, один кабель", — указали в комментариях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров ЕС взять кредит на поддержку Украины и надеяться выплатить его за счет репараций России напоминает действия Третьего рейха. По его словам, нацистская Германия также финансировала свои военные действия за счет кредитов, планируя возврат через активы и доходы от победы, и Европа сегодня движется в аналогичном направлении.
