ЕК выложила пост в стиле нацистского лозунга

27.12.2025

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия в социальной сети X опубликовала сообщение в стиле нацистского лозунга Третьего рейха о введении единого стандарта зарядки для электронных устройств."Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности одного устройства: USB-C для всех", — говорится в посте.Подписчики заметили в этом отсылку к известному нацистскому лозунгу и спародировали его: "Один народ, одна империя, один кабель", — указали в комментариях. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров ЕС взять кредит на поддержку Украины и надеяться выплатить его за счет репараций России напоминает действия Третьего рейха. По его словам, нацистская Германия также финансировала свои военные действия за счет кредитов, планируя возврат через активы и доходы от победы, и Европа сегодня движется в аналогичном направлении.

