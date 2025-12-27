Доллар роняют: к чему готовиться тем, у кого сбережения в рублях

МОСКВА, 27 декабря — ПРАЙМ. Уходящий год ознаменовался самым сильным с начала нулевых падением доллара к мировым валютам. Продолжится ли ослабление в 2026-м, зачем вообще это понадобилось США, а главное, как скажется на курсе рубля — в материале "Прайм".Растревожили "американца"Все помнят, что доллар стал укрепляться в конце 2024-го на фоне избрания Дональда Трампа. Но уже в первые 100 дней его президентства курс показал худшую динамику за 52 года, отмечает агентство Bloomberg."Доллар слабеет на фоне глобальной неопределенности, жесткой тарифной политики и смягчения монетарной", — говорит глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.Американский регулятор снижает ставки, в то время как остальные центробанки завершают этот цикл либо уже приступили к повышению. Американские деньги дешевеют. Не помогла даже позитивная макростатистика по ряду показателей.В последней декаде декабря доллар упал до 97,767 пункта к корзине мировых валют (DXY). Эксперты ожидают, что за год он потеряет около 10% — максимум с 2003-го.Исторически американская валюта проседает в периоды кризиса. Так было, например, в 2008-м после банкротства крупнейших ипотечных банков. Как правило, это укрепляет экспорт, но разгоняет инфляцию. Поэтому инструмент используется очень аккуратно.Себе в убытокНа первый взгляд, слабый доллар выгоден Трампу, который надеется таким образом вернуть в страну бизнес из Азии и повысить конкурентоспособность американских товаров на мировом рынке. Ослабление доллара — один из ключевых элементов программы Make America Great Again. Это призвано сократить торговый дефицит —увеличить экспорт и сделать невыгодным импорт.Именно на это работают и наделавшие немало шума тарифы против стран, не сумевших договориться с Вашингтоном.С другой стороны, на фоне столь резкого падения инвесторы стали избегать долларовых активов. Предпочитают вложения в евро, швейцарский франк, иену и золото. А это уже угроза господству главной резервной валюты. Надежность США как торгового партнера тоже оказалась под вопросом.Вместе с долларом дешевеет и американский госдолг, который игроки спешно скидывают. Привлекать средства на таких условиях тяжело и невыгодно, расплачиваться становится все тяжелее. Только в этом году на проценты потратили около триллиона.Все внимание на ФедрезервДальнейшие действия ФРС зависят от множества факторов: ситуации в экономике, торгового сальдо с крупнейшими партнерами (Китай, ЕС), формирования многополярной валютной системы, закупки золота центробанками.И конечно, от американских геополитических амбиций. Слабый доллар — удар по экспортно ориентированным странам с твердой валютой, таким как Германия или Япония. Их товары дорожают, поскольку национальная валюта укрепляется. Страдают и страны, чьи денежные единицы привязаны к американской, например, нефтяные монархии Персидского залива.Важно, кто займет пост главы ФРС в 2026-м. Срок полномочий Джерома Пауэлла заканчивается в мае, а договориться с Трампом он так и не смог. И к его преемнику у президента особые требования."Я хочу от своего нового руководителя ФРС снижения процентных ставок, если рынок чувствует себя хорошо, а не разрушения рынка без какой-либо причины", — написал президент США в соцсети Тruth Social. А инфляция, по его мнению, "сама о себе позаботится".Вероятно, преемник Пауэлла продолжит смягчение. Значит, и доллар опять подешевеет."Экономические показатели отойдут на второй план до определенного критического момента, когда политика ФРС слишком сильно разойдется с устойчивыми трендами в экономике. В таком случае возможна серьезная девальвация", — говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".И уточняет: "В лучшем случае доллар вернется к текущим уровням в конце 2026-го (по DXY). Вряд ли мы увидим паритет с евро. Вероятно, пара EUR/USD попытается закрепиться выше 1,2".Россия в стороне, но это временноСлабый доллар означает снижение рублевой стоимости нефти, а значит, меньше денег попадет в бюджет. Влияние на курс рубля сейчас весьма опосредованно. Ощущается лишь через спрос на американскую валюту в мире и сырьевые цены. Но все пока в шатком равновесии.А внутренние факторы — в пользу сильного рубля."На исходе 2025-го его еще заметнее поддерживают налоговый период, высокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и мягкая риторика ФРС США", — отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.А вот в 2026-м рубль, скорее всего, постепенно просядет, но без резких движений. "Среднегодовой курс сместится к 90 за доллар, по мере снижения ключевой ставки поддержка национальной валюты ослабеет", — рассуждает управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.Это означает, что влияние фундаментальных факторов — внешней торговли, бюджета и денежно-кредитной политики — станет для курса определяющим. Однако риски, связанные с американской валютой, тоже сохранятся.
