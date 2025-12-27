https://1prime.ru/20251227/ekspert-865968590.html

Эксперт рассказал, как Россия нарастит производство дронов типа "Баба Яга"

2025-12-27T04:35+0300

экономика

промышленность

россия

рф

украина

владимир путин

ростех

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить в 2026 году производство тяжелых мультироторных дронов типа "Баба Яга" за счет более активного сотрудничества или включения уже существующих производителей в состав более крупных компаний или холдингов, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов: уже превосходит в этом компоненте Украину практически на всех участках фронта. В то же время он признал нехватку тяжелых дронов типа, "как "Баба Яга" у противника". "Президент признал наличие некоторых проблем с развитием сегмента тяжелых мультироторных дронов, получивших обобщенное наименование "Баба Яга". Как правило, это дроны изначально сельскохозяйственного и транспортного назначения, которые модифицируются для несения сбрасываемых боеприпасов. Четкая артикуляция задачи президентом, вероятно, уже в 2026 году повлечет за собой существенное внимание крупных компаний к таким разработчикам с их последующим включением в их состав и активным наращиванием производственных возможностей", - сказал Федутинов. Он сообщил, что в России сейчас имеется не менее десятка аппаратов, которые могут быть отнесены к этой категории, и некоторые из которых уже применяются в зоне СВО. "Среди такого рода разработок можно, к примеру, упомянуть способный нести до порядка 25 килограммов БЛА "Скопа-20" московской компании OMVTECH и более тяжелый M700 с грузоподъемностью до 70 килограммов от екатеринбургской фирмы "Транспорт будущего", - сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что для упомянутых компаний будет проблематично самостоятельно быстро выйти на высокие темпы массового производства. "Полагаю, они при наличии заказов способны своими силами увеличить темпы в разы, но заказчику могут понадобиться на порядок более высокие цифры. И задача обеспечения такого стремительного роста может быть решена в случае, если их возьмет под свое крыло обладающий финансовыми и промышленными ресурсами крупный промышленный холдинг типа "Ростех". Кроме того, сам "Ростех", а конкретно их холдинг "Росэл", уже разработал такие решения – отечественные мультироторные агродроны, как раз размерности "Бабы Яги". Они, конечно же, могут быть оперативно конвертированы для выполнения боевых задач, как и практически любой беспилотник", - сказал Федутинов. По его словам, подобный подход – это существующая мировая практика, когда "рано или поздно гаражных изобретателей-инноваторов, если они демонстрируют способность генерировать новые интересные идеи, в том, или ином виде интегрирует в свой состав большой бизнес".

2025

