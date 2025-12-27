https://1prime.ru/20251227/evrokhim-865981611.html

"Еврохим" попросил об антиисковом запрете для Societe Generale и ING Bank

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 января рассмотрит иск компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" (дочерняя структура "ЕвроХима") с требованием запретить банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней разбирательство в иностранном суде, следует из материалов дела. "(Иск заявлен – ред.) о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 29 января 2026 года в 16 часов 35 минут", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, на рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находятся два иска компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" о взыскании денежных средств с Societe Generale и ING Bank. Так, в частности, слушания по иску к Societe Generale на сумму около 193 миллионов рублей назначены на 8 декабря 2026 года, в качестве третьих лиц к участию в деле привлечены итальянская компания Tecnimont S.p.A. и её российское дочернее общество "МТ Руссия". Рассмотрение иска "ЕвроХим Северо-Запад-2" к ING Bank назначено на 4 июня, сумма исковых требований пока не уточняется. Как сообщали в декабре РИА Новости в "Еврохиме", компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление об исполнении решения московского арбитражного суда о взыскании более 171 миллиарда рублей с итальянского подрядчика Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" "МТ Руссия", которые входят в группу Maire. ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут. Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.

