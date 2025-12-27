Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025
Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд
Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд - 27.12.2025, ПРАЙМ
Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд
Отбор газа в европейских подземных хранилищ (ПХГ) на рождественские праздники обновил рекорд, сообщил "Газпром". | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T16:06+0300
2025-12-27T16:06+0300
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Отбор газа в европейских подземных хранилищ (ПХГ) на рождественские праздники обновил рекорд, сообщил "Газпром". "В ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром". Что касается крупнейшей экономики Европы, Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря. "В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января", - прокомментировал "Газпром" эти данные. Запасы газа в ПХГ Нидерландов также опустились ниже 60% - составляют лишь 52,5%.
16:06 27.12.2025
 
Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд

"Газпром": отбор газа в европейских ПХГ обновил рекорд на Рождество

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Отбор газа в европейских подземных хранилищ (ПХГ) на рождественские праздники обновил рекорд, сообщил "Газпром".
"В ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром".
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Газпром" надеется, что поставки газа в Китай будут больше контрактных
25 декабря, 21:48
Что касается крупнейшей экономики Европы, Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря.
"В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января", - прокомментировал "Газпром" эти данные.
Запасы газа в ПХГ Нидерландов также опустились ниже 60% - составляют лишь 52,5%.
 
