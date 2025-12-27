https://1prime.ru/20251227/gazprom-865978194.html

Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд

Отбор газа из европейских хранилищ побил рекорд

2025-12-27T16:06+0300

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Отбор газа в европейских подземных хранилищ (ПХГ) на рождественские праздники обновил рекорд, сообщил "Газпром". "В ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", - сообщил "Газпром". Что касается крупнейшей экономики Европы, Германии, то там уровень запасов газа опустился ниже 60%, составив 59,8% на 25 декабря. "В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее – в третьей декаде января", - прокомментировал "Газпром" эти данные. Запасы газа в ПХГ Нидерландов также опустились ниже 60% - составляют лишь 52,5%.

