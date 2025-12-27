Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку - 27.12.2025
В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку
В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку - 27.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку
Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил в интервью РИА Новости... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T06:27+0300
2025-12-27T06:27+0300
финансы
россия
бизнес
анатолий аксаков
госдума
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%" - сообщил он. По его словам, негативные последствия массовых льготных ипотечных программ ощутили все, кто собирался приобретать жилье: цены на новостройки достигли запредельного уровня. "Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными, чтобы на разгонять цены на жилье", - добавил Аксаков.
финансы, россия, бизнес, анатолий аксаков, госдума
Финансы, РОССИЯ, Бизнес, Анатолий Аксаков, Госдума
В Госдуме рассказали о росте спроса на рыночную ипотеку

Аксаков: рыночная ипотека в России может заметно вырасти во второй половине 2026 года

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России может заметно вырасти уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки ЦБ к 10%, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Ипотека активизируется, когда рыночные ставки опускаются ниже 15%. С учетом того, что разница между ключевой ставкой и ипотечными ставками составляет около 4 процентных пунктов, спрос на рыночную ипотеку заметно вырастет, скорее всего, уже во второй половине 2026 года по мере приближения ключевой ставки к 10%" - сообщил он.
По его словам, негативные последствия массовых льготных ипотечных программ ощутили все, кто собирался приобретать жилье: цены на новостройки достигли запредельного уровня.
"Сейчас цены стабилизировались, но существенного отката вниз не произошло. Теперь главное не повторять прежних ошибок: все льготные программы должны быть строго адресными, чтобы на разгонять цены на жилье", - добавил Аксаков.
 
ФинансыРОССИЯБизнесАнатолий АксаковГосдума
 
 
