Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/gost-865973635.html
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом - 27.12.2025, ПРАЙМ
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T11:56+0300
2025-12-27T11:56+0300
россия
финансы
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_218c237c9b41535eed159254963bd738.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты помогают бороться с контрафактом потому, что устанавливают единые и измеримые требования к продукции, которые невозможно подделать только внешним оформлением… Поэтому стандарты на практике - это один из инструментов для борьбы с контрафактом", - сказал он. Шалаев пояснил, что контрафакт почти всегда стремится скрыть состав, происхождение и характеристики товара. Стандарт же в свою очередь делает это невозможным. ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля, допустимые отклонения, показатели безопасности и качества. Лабораторная проверка позволяет быстро выявить любые подмены: от использования дешевых добавок вместо заявленных компонентов до несоблюдения технологических процессов. "Вводить ГОСТы на абсолютно все потребительские товары, уверен, не требуется. А вот нужны ли новые стандарты на изделия, которые вызывают вопросы с точки зрения их классификации, с точки зрения требований к безопасности, спрос на которые бурно развивается - безусловно, да", - отметил Шалаев. Он подчеркнул, что ГОСТ является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
https://1prime.ru/20251227/pitanie-865973216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7c199aa6fa18a4ea1cd02814ecd184e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, росстандарт
РОССИЯ, Финансы, Росстандарт
11:56 27.12.2025
 
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом

Глава Росстандарта Шалаев назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом

© РИА Новости . Сергей БобылевАнтон Шалаев
Антон Шалаев - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Антон Шалаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Стандарты помогают бороться с контрафактом потому, что устанавливают единые и измеримые требования к продукции, которые невозможно подделать только внешним оформлением… Поэтому стандарты на практике - это один из инструментов для борьбы с контрафактом", - сказал он.
Полки с детским питанием - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
В Росстандарте рассказали о важнейшем направлении ГОСТов мясной продукции
11:37
Шалаев пояснил, что контрафакт почти всегда стремится скрыть состав, происхождение и характеристики товара. Стандарт же в свою очередь делает это невозможным. ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля, допустимые отклонения, показатели безопасности и качества. Лабораторная проверка позволяет быстро выявить любые подмены: от использования дешевых добавок вместо заявленных компонентов до несоблюдения технологических процессов.
"Вводить ГОСТы на абсолютно все потребительские товары, уверен, не требуется. А вот нужны ли новые стандарты на изделия, которые вызывают вопросы с точки зрения их классификации, с точки зрения требований к безопасности, спрос на которые бурно развивается - безусловно, да", - отметил Шалаев.
Он подчеркнул, что ГОСТ является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
 
РОССИЯФинансыРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала