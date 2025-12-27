https://1prime.ru/20251227/gost-865973635.html

Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом - 27.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты помогают бороться с контрафактом потому, что устанавливают единые и измеримые требования к продукции, которые невозможно подделать только внешним оформлением… Поэтому стандарты на практике - это один из инструментов для борьбы с контрафактом", - сказал он. Шалаев пояснил, что контрафакт почти всегда стремится скрыть состав, происхождение и характеристики товара. Стандарт же в свою очередь делает это невозможным. ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля, допустимые отклонения, показатели безопасности и качества. Лабораторная проверка позволяет быстро выявить любые подмены: от использования дешевых добавок вместо заявленных компонентов до несоблюдения технологических процессов. "Вводить ГОСТы на абсолютно все потребительские товары, уверен, не требуется. А вот нужны ли новые стандарты на изделия, которые вызывают вопросы с точки зрения их классификации, с точки зрения требований к безопасности, спрос на которые бурно развивается - безусловно, да", - отметил Шалаев. Он подчеркнул, что ГОСТ является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.

