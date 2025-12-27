https://1prime.ru/20251227/gost-865973635.html
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом - 27.12.2025, ПРАЙМ
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T11:56+0300
2025-12-27T11:56+0300
2025-12-27T11:56+0300
россия
финансы
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_218c237c9b41535eed159254963bd738.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев. "Стандарты помогают бороться с контрафактом потому, что устанавливают единые и измеримые требования к продукции, которые невозможно подделать только внешним оформлением… Поэтому стандарты на практике - это один из инструментов для борьбы с контрафактом", - сказал он. Шалаев пояснил, что контрафакт почти всегда стремится скрыть состав, происхождение и характеристики товара. Стандарт же в свою очередь делает это невозможным. ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля, допустимые отклонения, показатели безопасности и качества. Лабораторная проверка позволяет быстро выявить любые подмены: от использования дешевых добавок вместо заявленных компонентов до несоблюдения технологических процессов. "Вводить ГОСТы на абсолютно все потребительские товары, уверен, не требуется. А вот нужны ли новые стандарты на изделия, которые вызывают вопросы с точки зрения их классификации, с точки зрения требований к безопасности, спрос на которые бурно развивается - безусловно, да", - отметил Шалаев. Он подчеркнул, что ГОСТ является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.
https://1prime.ru/20251227/pitanie-865973216.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865973469_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7c199aa6fa18a4ea1cd02814ecd184e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, росстандарт
РОССИЯ, Финансы, Росстандарт
Росстандарт назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
Глава Росстандарта Шалаев назвал ГОСТы инструментом борьбы с контрафактом
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Национальные стандарты являются одним из инструментов для борьбы с контрафактной продукцией на рынке, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Стандарты помогают бороться с контрафактом потому, что устанавливают единые и измеримые требования к продукции, которые невозможно подделать только внешним оформлением… Поэтому стандарты на практике - это один из инструментов для борьбы с контрафактом", - сказал он.
В Росстандарте рассказали о важнейшем направлении ГОСТов мясной продукции
Шалаев пояснил, что контрафакт почти всегда стремится скрыть состав, происхождение и характеристики товара. Стандарт же в свою очередь делает это невозможным. ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля, допустимые отклонения, показатели безопасности и качества. Лабораторная проверка позволяет быстро выявить любые подмены: от использования дешевых добавок вместо заявленных компонентов до несоблюдения технологических процессов.
"Вводить ГОСТы на абсолютно все потребительские товары, уверен, не требуется. А вот нужны ли новые стандарты на изделия, которые вызывают вопросы с точки зрения их классификации, с точки зрения требований к безопасности, спрос на которые бурно развивается - безусловно, да", - отметил Шалаев.
Он подчеркнул, что ГОСТ является балансом интересов бизнеса, потребителя и государства, с точки зрения регулятора.