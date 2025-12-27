https://1prime.ru/20251227/grossja-865968317.html

Гросси надеется на возобновление диалога России и США

Гросси надеется на возобновление диалога России и США - 27.12.2025, ПРАЙМ

Гросси надеется на возобновление диалога России и США

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на возобновление диалога России и США по ядерной безопасности, об этом он заявил в интервью РИА Новости. | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T03:26+0300

2025-12-27T03:26+0300

2025-12-27T03:26+0300

энергетика

россия

экономика

сша

рф

владимир путин

дональд трамп

рафаэль гросси

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865968317.jpg?1766795185

ВЕНА, 27 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на возобновление диалога России и США по ядерной безопасности, об этом он заявил в интервью РИА Новости. По его словам, очень важно, что в ходе аляскинского саммита с участием российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был начат диалог о стратегических переговорах, которые две крупнейшие ядерные державы и должны вести. "И я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту", - сказал Гросси. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, рафаэль гросси