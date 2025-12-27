Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси надеется на возобновление диалога России и США - 27.12.2025, ПРАЙМ
Гросси надеется на возобновление диалога России и США
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на возобновление диалога России и США по ядерной безопасности, об этом он заявил в интервью РИА Новости. | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T03:26+0300
2025-12-27T03:26+0300
энергетика
россия
экономика
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
рафаэль гросси
ВЕНА, 27 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на возобновление диалога России и США по ядерной безопасности, об этом он заявил в интервью РИА Новости. По его словам, очень важно, что в ходе аляскинского саммита с участием российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был начат диалог о стратегических переговорах, которые две крупнейшие ядерные державы и должны вести. "И я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту", - сказал Гросси. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
ВЕНА, 27 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на возобновление диалога России и США по ядерной безопасности, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, очень важно, что в ходе аляскинского саммита с участием российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был начат диалог о стратегических переговорах, которые две крупнейшие ядерные державы и должны вести.
"И я надеюсь, что это приведет к возобновлению взаимодействия и по этому крайне важному аспекту", - сказал Гросси.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
