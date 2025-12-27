Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова - 27.12.2025
Суд конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, свидетельствуют данные Замоскворецкого суда столицы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено 26 декабря 2025 года", - следует из данных. Иск поступил в суд в июле, его рассмотрели за семь заседаний. Согласно данным, помимо прокуратуры по ВАО в истцах также указаны: территориальное управление Росимуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, территориальное управление Росимуществом в городе Москве, территориальное управление Росимуществом по Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Ответчиками, помимо Долматова, выступали ещё шесть человек. Иск был подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин. Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
13:12 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, свидетельствуют данные Замоскворецкого суда столицы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено 26 декабря 2025 года", - следует из данных.
Иск поступил в суд в июле, его рассмотрели за семь заседаний.
Согласно данным, помимо прокуратуры по ВАО в истцах также указаны: территориальное управление Росимуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, территориальное управление Росимуществом в городе Москве, территориальное управление Росимуществом по Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Ответчиками, помимо Долматова, выступали ещё шесть человек.
Иск был подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам.
По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин.
Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.
 
