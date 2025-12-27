https://1prime.ru/20251227/imuschestvo-865975007.html

Суд конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Суд конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова - 27.12.2025, ПРАЙМ

Суд конфисковал имущество у экс-замглавы Росприроднадзора Долматова

Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T13:12+0300

2025-12-27T13:12+0300

2025-12-27T13:12+0300

происшествия

россия

краснодарский край

москва

ярославская область

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры по Восточно-административному округу города Москвы о конфискации имущества у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве на 370 миллионов рублей, свидетельствуют данные Замоскворецкого суда столицы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Удовлетворено 26 декабря 2025 года", - следует из данных. Иск поступил в суд в июле, его рассмотрели за семь заседаний. Согласно данным, помимо прокуратуры по ВАО в истцах также указаны: территориальное управление Росимуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, территориальное управление Росимуществом в городе Москве, территориальное управление Росимуществом по Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Ответчиками, помимо Долматова, выступали ещё шесть человек. Иск был подан в рамках мероприятий о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. По версии следствия, Долматов и бывший директор Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владислав Новиков похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду, искусственно завысив цену ПО. Долматов, по мнению следствия, организовал подготовку документов, которые обосновывали завышенные расходы, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему компании - ООО "Адиком Системс", гендиректором которой выступает Игорь Теперин. Ранее свои сроки уже получили два других фигуранта уголовного дела: бывший замдиректора ФЦАО Андрей Кудрявцев и гендиректор ООО "Адиком Системс" Игорь Теперин.

https://1prime.ru/20251224/sud-865892794.html

краснодарский край

москва

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, москва, ярославская область, росимущество