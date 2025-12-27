https://1prime.ru/20251227/italija-865968854.html
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", - сказал собеседник агентства.
По словам Трани, многие компании, занимающиеся производством одежды и обуви, продолжили работать через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах, полностью соблюдая действующие нормативные требования.
