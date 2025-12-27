Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251227/italija-865968854.html
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро - 27.12.2025, ПРАЙМ
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T05:17+0300
2025-12-27T05:17+0300
бизнес
экономика
россия
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865968854.jpg?1766801873
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. "Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", - сказал собеседник агентства. По словам Трани, многие компании, занимающиеся производством одежды и обуви, продолжили работать через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах, полностью соблюдая действующие нормативные требования.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, италия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ
05:17 27.12.2025
 
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты на 300 миллионов евро

Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания на 300 миллионов евро

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", - сказал собеседник агентства.
По словам Трани, многие компании, занимающиеся производством одежды и обуви, продолжили работать через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах, полностью соблюдая действующие нормативные требования.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала