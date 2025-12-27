Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС
мировая экономика
италия
РИМ, 27 дек – ПРАЙМ. Собранные в Италии на благотворительность семь миллионов евро поступили в распоряжение палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заключение национальной прокуратуры по борьбе с мафией и терроризмом. В связи с расследованием антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу провело девять арестов, в том числе представителей зарубежного отдела ХАМАС. По сообщению Corriere, в рамках следствия, которое вела Фингвардия страны, установлено, что сбором средств для палестинского народа занимались три благотворительные организации. О других деталях не сообщается.
италия
мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
15:49 27.12.2025
 
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС

Собранные в Италии на благотворительность 7 млн евро оказались у ХАМАС

Флаг Италии
Флаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
© flickr.com / Ed Yourdon
