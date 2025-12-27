https://1prime.ru/20251227/italiya-865978060.html
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС - 27.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС
Собранные в Италии на благотворительность семь миллионов евро поступили в распоряжение палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Corriere della Sera со... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T15:49+0300
2025-12-27T15:49+0300
2025-12-27T15:49+0300
мировая экономика
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg
РИМ, 27 дек – ПРАЙМ. Собранные в Италии на благотворительность семь миллионов евро поступили в распоряжение палестинского движения ХАМАС, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на заключение национальной прокуратуры по борьбе с мафией и терроризмом. В связи с расследованием антитеррористическое подразделение полиции Digos из Генуи в субботу провело девять арестов, в том числе представителей зарубежного отдела ХАМАС. По сообщению Corriere, в рамках следствия, которое вела Фингвардия страны, установлено, что сбором средств для палестинского народа занимались три благотворительные организации. О других деталях не сообщается.
https://1prime.ru/20251227/trani-865976788.html
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_73:0:640:425_1920x0_80_0_0_dec7387b5a6bfcaa750f6795dd3aae3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
СМИ: собранные в Италии семь миллионов евро оказались у ХАМАС
Собранные в Италии на благотворительность 7 млн евро оказались у ХАМАС