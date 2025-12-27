https://1prime.ru/20251227/kamchatka-865967887.html

На Камчатке из-за циклона временно закрыли несколько дорог

На Камчатке из-за циклона временно закрыли несколько дорог - 27.12.2025, ПРАЙМ

На Камчатке из-за циклона временно закрыли несколько дорог

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T02:29+0300

2025-12-27T02:29+0300

2025-12-27T02:29+0300

бизнес

общество

камчатский край

камчатка

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865967887.jpg?1766791747

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Движение по нескольким автомобильным дорогам временно закрыто в Камчатском крае, который находится под влиянием мощного циклона, сообщает правительство региона. "Закрыто дорожное сообщение на Октябрьской косе, ведутся восстановительные работы в круглосуточном режиме", — проинформировали власти в Telegram-канале. Также, по данным властей, полностью закрыт для всех видов транспорта проезд по направлению Соболево — Карымай. "Рассматривается вопрос о закрытии дороги от Апачи до Усть-Большерецка из-за сильного ветра и наледи", — добавили в правительстве. Помимо этого приостановлена работа паромных переправ в населённых пунктах Атласово и Таёжном. Водное сообщение на паромах "Сосновка" и "Камчатка" осуществляется по обычному расписанию. Из-за неблагоприятной погоды отменены некоторые междугородние автобусные рейсы, включая рейсы №208 и №201, а также рейс из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. Власти призвали жителей и гостей края воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности не выходить из дома. Как ранее проинформировал министр ЧС Камчатки, в Петропавловске-Камчатском остановлено автобусное сообщение до улучшения дорожных условий. Горожан перевозят два вахтовых автобуса МЧС. На дорогах краевой столицы дежурят несколько тягачей.

камчатский край

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , камчатский край, камчатка, мчс