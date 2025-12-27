Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.12.2025
На капремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
На капремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
На капремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей
Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила пресс-служба... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T14:02+0300
общество
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 миллионов рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения. Перинатальный центр занимает историческое здание площадью 2640 квадратных метров в центре Курска. "Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе. Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".
Новости
ru-RU
14:02 27.12.2025
 
На капремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей

Правительство выделило 250 млн рублей на капремонт перинатального центра в Курске

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 миллионов рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Правительство направит средства на строительство детской больницы
21 декабря, 14:09
Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения.
Перинатальный центр занимает историческое здание площадью 2640 квадратных метров в центре Курска.
"Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".
 
