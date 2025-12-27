На капремонт перинатального центра в Курске выделили 250 миллионов рублей

https://1prime.ru/20251227/kapremont-865976121.html

2025-12-27T14:02+0300

общество

бизнес

михаил мишустин

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство выделило финансирование в размере 250 миллионов рублей на капитальный ремонт перинатального центра в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. "Из резервного фонда кабмина будет направлено 250 миллионов рублей на финансовое обеспечение капитального ремонта здания Областного перинатального центра в Курске. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, с помощью выделенных средств будет проведен первый этап капитального ремонта медицинского учреждения. Перинатальный центр занимает историческое здание площадью 2640 квадратных метров в центре Курска. "Здесь оказывают специализированную, высокотехнологическую помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии, реаниматологии, в том числе беременным и новорождённым из приграничных городов и населённых пунктов. Принятое решение позволит повысить доступность и качество оказания такой помощи", - рассказали в пресс-службе. Финансирование будет направлено в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".

