В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей - 27.12.2025
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей - 27.12.2025, ПРАЙМ
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей
Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T09:26+0300
2025-12-27T09:26+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
рига
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6697a5a75df742b387959c0141dbcad1.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. "В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе - долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений", - сказал он.
латвия
рига
бизнес, мировая экономика, латвия, рига
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Рига
09:26 27.12.2025
 
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей

Касаткин: Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе - долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений", - сказал он.
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Рига
 
 
