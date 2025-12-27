https://1prime.ru/20251227/kasatkin-865971145.html
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей
27.12.2025
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. "В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе - долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений", - сказал он.
