Глава Росстандарта объяснил, зачем менять ГОСТы на колбасу - 27.12.2025, ПРАЙМ
Глава Росстандарта объяснил, зачем менять ГОСТы на колбасу
2025-12-27T11:23+0300
2025-12-27T11:23+0300
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок. "Потребители часто задают вопрос: "А зачем менять ГОСТы? Мы помним, какие были советские колбасные изделия. Зачем актуализировать?" Но ведь технологии развиваются, и к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте. Поэтому становится все больше возможностей использовать добавки, которых раньше элементарно не существовало. Значит, нужны современные методы контроля для выявления подобных ингредиентов", - сказал Шалаев. Он пояснил, что работа по обновлению ГОСТов касается в первую очередь совершенствования методов контроля, лабораторных испытаний, которые позволили бы более точно выявлять соответствие колбасных изделий. На сегодня в России существует несколько десятков действующих стандартов на различные рода мясные изделия, в том числе на колбасные.
11:23 27.12.2025
 
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал в интервью РИА Новости, что потребители часто задают вопрос о причинах обновления стандартов на колбасу, однако изменения необходимы для проведения современных методов контроля для выявления добавок.
"Потребители часто задают вопрос: "А зачем менять ГОСТы? Мы помним, какие были советские колбасные изделия. Зачем актуализировать?" Но ведь технологии развиваются, и к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте. Поэтому становится все больше возможностей использовать добавки, которых раньше элементарно не существовало. Значит, нужны современные методы контроля для выявления подобных ингредиентов", - сказал Шалаев.
Он пояснил, что работа по обновлению ГОСТов касается в первую очередь совершенствования методов контроля, лабораторных испытаний, которые позволили бы более точно выявлять соответствие колбасных изделий. На сегодня в России существует несколько десятков действующих стандартов на различные рода мясные изделия, в том числе на колбасные.
