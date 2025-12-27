https://1prime.ru/20251227/kredita-865970638.html
Стоимость кредиток для россиян достигла рекорда как минимум с 2021 года
2025-12-27T08:48+0300
финансы
банки
олег лагуткин
пск
"скоринг бюро"
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Россияне в ноябре стали платить по кредитным картам рекордный процент - полная стоимость достигла почти 50% как минимум с 2021 года, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". По данным компании, средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредиткам в ноябре достигла 47,4%. Такое значение стало рекордным как минимум с 2021 года, когда начала вестись такая статистика. Тогда за аналогичный период показатель составлял 21,9%. Резкий скачок произошел в декабре прошлого года, когда средняя ПСК по кредиткам на фоне достижения ключевой ставки рекордных значений выросла сразу на 10,4 процентного пункта, достигнув 37%. "Рост величины ПСК по кредитным картам связан с ростом тех затрат, которые несут банки на выпуск и сопровождение кредитных карт. Сам по себе карточный бизнес – это довольно затратный, хотя одновременно и доходный бизнес для кредиторов и для поддержания этой доходности кредиторы вынуждены увеличивать ПСК по кредитным картам", - пояснил генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. По его словам, в настоящее время рынок кредитных карт демонстрирует определённый уровень стабильности, поэтому вряд ли в несколько ближайших месяцев мы увидим рост ПСК, скорее даже наоборот, возможно некоторая корректировка вниз.
финансы, банки, олег лагуткин, пск, "скоринг бюро"
Стоимость кредиток для россиян достигла рекорда как минимум с 2021 года
Полная стоимость кредита для россиян в ноябре достигла рекордных 47,4%
