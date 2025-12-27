https://1prime.ru/20251227/kurs-865939427.html
Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля под Новый год
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Как завершит рубль уходящий год и ждать ли еще каких-либо неожиданностей, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.С начала текущего года доллар сдал свои позиции к рублю почти на 25%. Уверенному восстановлению российской валюты в уходящем году способствовали относительно жесткая денежно-кредитная политика в России, последовательное снижение процентной ставки ФРС США, утрата сильных позиций доллара к ведущим мировым валютам, профицит российского торгового баланса и макроэкономическая стабильность в России."На исходе 2025 года рубль еще заметнее поддерживают три фактора: налоговый период, заметно высокое предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и мягкая риторика ФРС США", - добавил эксперт.Темпы роста инфляции в России снизились до 6% и до конца завершающегося года могут закрепиться чуть ниже этой отметки. Значимых факторов давления на российскую валюту в краткосрочном периоде не просматривается.Рубль сегодня стал, пожалуй, самым надежным и привлекательным инструментом для сбережений и инвестиций. Существенный вклад в стабильность курсов валют внес и российский внебиржевой валютный рынок, который остается важным ориентиром курсообразования на рынке."Вполне очевидно, что конец декабря закрепит успех России на мировом валютном рынке и доллар встретит наступающий год под отметкой 80 рублей. Внебиржевые торги по доллару на исходе года ожидаем в диапазоне 75,5-81,5 рублей. При этом минимальные значения евро и юаня могут достичь 89 и 10,7 рубля соответственно", - заключил Александр Шнейдерман.
