Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии

Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии - 27.12.2025

Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии

Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T09:50+0300

2025-12-27T09:50+0300

2025-12-27T09:50+0300

бизнес

мировая экономика

латвия

рига

оон

оэср

ес

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. "Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета. "Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин. Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. "Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии. Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.

латвия

рига

2025

Новости

