https://1prime.ru/20251227/latviya-865971469.html
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии - 27.12.2025, ПРАЙМ
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T09:50+0300
2025-12-27T09:50+0300
2025-12-27T09:50+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
рига
оон
оэср
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/39/841483947_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_de80710bea40a240b4c0f2011398cf17.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. "Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета. "Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин. Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. "Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии. Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
https://1prime.ru/20251227/kasatkin-865971145.html
https://1prime.ru/20251225/pochta-865921863.html
латвия
рига
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/39/841483947_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_d60dc76b11999c7c3daf07f9a836b9c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, латвия, рига, оон, оэср, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Рига, ООН, ОЭСР, ЕС
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
Дипломат Касаткин назвал повышение налога на русские книги в Латвии дискриминацией
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
"Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии
, говорящих на русском языке", - сказал он.
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей
По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета.
"Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин.
Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН
по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны.
"Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.
Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР
и кандидатов на вступление в ЕС
изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию