Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии - 27.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251227/latviya-865971469.html
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии - 27.12.2025, ПРАЙМ
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T09:50+0300
2025-12-27T09:50+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
рига
оон
оэср
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/39/841483947_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_de80710bea40a240b4c0f2011398cf17.jpg
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин. "Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета. "Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин. Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. "Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии. Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
https://1prime.ru/20251227/kasatkin-865971145.html
https://1prime.ru/20251225/pochta-865921863.html
латвия
рига
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/39/841483947_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_d60dc76b11999c7c3daf07f9a836b9c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, латвия, рига, оон, оэср, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Рига, ООН, ОЭСР, ЕС
09:50 27.12.2025
 
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии

Дипломат Касаткин назвал повышение налога на русские книги в Латвии дискриминацией

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтеллажи с книгами
Стеллажи с книгами - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Стеллажи с книгами. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
"Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке", - сказал он.
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
В российском посольстве прокомментировали идею Латвии о демонтаже ж/д путей
09:26
По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета.
"Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин.
Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны.
"Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.
Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
Логотип в отделении Почты России - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию
25 декабря, 18:54
 
БизнесМировая экономикаЛАТВИЯРигаООНОЭСРЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала