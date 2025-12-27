https://1prime.ru/20251227/latviya-865982538.html
"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова
"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Латвийские власти вновь продемонстрировали свою русофобскую позицию, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, об этом он написал в Telegram-канале."В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками", — написал он.По его словам, штрафы достаточно значительны: до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для организаций. Миронов возмутился тем, что "эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии".Российский МИД неоднократно подчеркивал, что страны Балтии прочно установили за собой репутацию крайне недружественных в отношении Москвы. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобия в странах Балтии была распространена еще до начала спецоперации на Украине. В частности, Латвия активно продвигает запрет на использование русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.Более того, в сентябре 2022 года латвийский парламент принял законопроект о переходе образования на латышский язык в течение трёх лет, а русский разрешено изучать только как "язык меньшинства". При этом в стране проживают около 1,8 миллиона человек, почти 40% из которых — русскоговорящие.
