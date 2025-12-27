https://1prime.ru/20251227/latviya-865982538.html

"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова

"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова - 27.12.2025, ПРАЙМ

"Пробила дно". Шаг Латвии против России поразил Миронова

Латвийские власти вновь продемонстрировали свою русофобскую позицию, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии... | 27.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-27T21:04+0300

2025-12-27T21:04+0300

2025-12-27T21:04+0300

латвия

балтия

москва

сергей миронов

владимир путин

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860818305_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e6ebbb4b01ed95319b994484c93b295.jpg

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Латвийские власти вновь продемонстрировали свою русофобскую позицию, введя штрафы за запуск пиротехники по московскому времени, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов, об этом он написал в Telegram-канале."В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками", — написал он.По его словам, штрафы достаточно значительны: до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для организаций. Миронов возмутился тем, что "эти люди что-то там заявляют о правах и свободах и поучают нас демократии".Российский МИД неоднократно подчеркивал, что страны Балтии прочно установили за собой репутацию крайне недружественных в отношении Москвы. Президент Владимир Путин отмечал, что русофобия в странах Балтии была распространена еще до начала спецоперации на Украине. В частности, Латвия активно продвигает запрет на использование русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.Более того, в сентябре 2022 года латвийский парламент принял законопроект о переходе образования на латышский язык в течение трёх лет, а русский разрешено изучать только как "язык меньшинства". При этом в стране проживают около 1,8 миллиона человек, почти 40% из которых — русскоговорящие.

https://1prime.ru/20251227/makron-865982143.html

https://1prime.ru/20251225/rossiya-865923127.html

https://1prime.ru/20251225/putin-865925638.html

латвия

балтия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия, балтия, москва, сергей миронов, владимир путин, мид, ес