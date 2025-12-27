Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Придется принять меры". СМИ раскрыли, что задумали в Литве против России - 27.12.2025
https://1prime.ru/20251227/litva-865975374.html
"Придется принять меры". СМИ раскрыли, что задумали в Литве против России
"Придется принять меры". СМИ раскрыли, что задумали в Литве против России - 27.12.2025
"Придется принять меры". СМИ раскрыли, что задумали в Литве против России
Литовские спецслужбы, используя предлог защиты от "российской угрозы", получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T13:16+0300
2025-12-27T13:16+0300
москва
прибалтика
литва
владимир путин
мид рф
москва
прибалтика
литва
москва, прибалтика, литва, владимир путин, мид рф
МОСКВА, Прибалтика, ЛИТВА, Владимир Путин, МИД РФ
13:16 27.12.2025
 
"Придется принять меры". СМИ раскрыли, что задумали в Литве против России

InfoBRICS: в Литве начнут преследовать граждан, имеющих связи с Россией

© CC BY 2.0 / Sami CВильнюс, Литва
Вильнюс, Литва - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Вильнюс, Литва. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Sami C
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Литовские спецслужбы, используя предлог защиты от "российской угрозы", получат практически неограниченные полномочия для преследования граждан, имеющих связи с Россией, пишет аналитик из Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"В связи с нынешней параноидальной атмосферой в Литве – как и в других странах Прибалтики – по поводу предполагаемой "российской угрозы", ожидается, что сотрудники спецслужб будут использовать свои новые исключительные полномочия для преследования граждан, имеющих личные или семейные связи с Россией", — говорится в материале.
Автор указал, что новый закон, который вступит в действие в феврале 2026 года, предоставит литовским силовым структурам право применять к подозреваемым такие меры, как наблюдение и сбор данных, а также обыскивать имущество, включая жилые помещения и автомобили, в любое время и без судебного постановления. Эти действия могут проводиться тайно, без информирования или согласия граждан, а местные власти объясняют их необходимостью для обеспечения безопасности.
"Если ситуация в регионе продолжит ухудшаться, и русская диаспора столкнется с серьезными угрозами, Москве, вероятно, придется принять меры. Один из основополагающих принципов российской внешней политики – это защита русских эмигрантов. Москва никогда не будет мириться с преследованиями со стороны авторитарных режимов в отношении русских, проживающих за границей. Например, именно преследование этнических русских стало причиной нынешнего конфликта на территории Украины", — говорится в публикации.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что Прибалтика в целом уже давно зарекомендовала себя как крайне враждебная по отношению к Москве территория. По словам Владимира Путина, русофобские настроения в странах этого региона существовали задолго до начала спецоперации на Украине.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
МОСКВАПрибалтикаЛИТВАВладимир ПутинМИД РФ
 
 
